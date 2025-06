Turista austriaco muore annegato nel lago di Bolsena

Nel tardo pomeriggio di oggi, il sereno paesaggio del Lago di Bolsena, situato nella tranquilla provincia di Viterbo, è stato sconvolto da una tragica fatalità. Un uomo anziano, 84 anni, proveniente dall’Austria, ha perso la vita mentre si trovava in acqua per un bagno rinfrescante. Il punto dell’incidente è nei pressi di un noto campeggio della zona, meta usuale per turisti in cerca di relax. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’immersione e la scomparsa improvvisa

L'anziano turista si era immerso nell'acqua del lago poco distante dal campeggio. All'inizio sembrava una normale nuotata, ma improvvisamente qualcosa è andato storto. L'uomo è scomparso sott'acqua senza più riaffiorare, lasciando i presenti sbigottiti e impotenti davanti a quella scena tragica.

Soccorsi tempestivi ma inutili

I soccorritori sono arrivati prontamente sul posto, tra cui il personale medico del 118. Nonostante la rapidità dell'intervento e gli sforzi profusi per cercare di salvare l'uomo, non c'è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale per esaminare le circostanze dell'accaduto.

© Riproduzione riservata