Ucraina, Kiev abbatte 17 droni russi: 5 feriti per attacco a Nikopol

(Adnkronos) – Le Forze armate ucraine hanno abbattuto nella notte 17 droni Shahed lanciati dalla Russia. Lo scrive il Kyiv Independent citando l'Aeronautica Militare. Nella notte, ha spiegato, le unità di difesa aerea dell'Ucraina hanno distrutto 17 dei 22 droni Shahed lanciati dalle forze armate russe. E' andato a segno, invece, l'attacco lanciato dai russi con droni su Nikopol, nell'oblast di Dnipropetrovsk. Qui, come spiega il governatore regionale Serhii Lysak, cinque civili sono rimasti feriti dopo che i droni hanno colpito edifici residenziali. Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius sarà oggi in visita in Polonia. A Helenow, a nord-est di Varsavia, sarà ricevuto con gli onori militari dal suo omologo polacco Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Seguirà un colloquio tra i due ministri, quindi consultazioni allargate. Al termine i due responsabili della Difesa incontreranno la stampa. Al centro dei colloqui la guerra in Ucraina e il sostegno alla difesa di Kiev. Venerdì il cancelliere tedesco Olaf Scholz aveva ricevuto a Berlino il premier polacco Donald Tusk, con il quale aveva avuto un colloquio assieme al presidente francese Emmanuel Macron – ricevuto poche ore prima nella capitale tedesca – nel quadro del formato 'Triangolo di Weimar'. —internazionale/[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata