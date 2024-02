Ucraina, raid su diverse città. Missile Russia verso Polonia

(Adnkronos) – La Russia ha lanciato un attacco su larga scala contro diverse città dell'Ucraina. Secondo le ultime informazioni, sono stati presi di mira gli oblast di Kiev, Leopoli, Mykolaiv e Kharkiv. Diverse esplosioni hanno scosso Kiev stamattina. Il sindaco Vitali Klitschko ha esortato i residenti a rimanere nei rifugi a causa dei un attacco missilistico della Russia. I primi soccorritori sono stati chiamati nel quartiere Dniprovskyi della capitale in seguito alle segnalazioni di esplosioni, dove almeno due persone sono rimaste ferite, secondo quanto riferito dal sindaco Vitali Klitschko. Gli allarmi di raid aerei sono stati attivati in tutte le regioni ucraine e nella città di Kiev intorno alle 6 del mattino ora locale, in seguito all'allarme dell'aeronautica militare sull'arrivo di missili da crociera. Nel distretto di Holosiivskyi, automobili e un'autofficina hanno preso fuoco, ha detto Klitschko, aggiungendo che i primi soccorritori stanno cercando di contenere l'incendio. Un incendio è scoppiato anche in un grattacielo del quartiere, causando almeno tre persone ferite e ricoverate in ospedale, secondo il sindaco. Klitschko ha riferito che due linee ad alta tensione sono state danneggiate dai detriti dei missili. Ha anche detto che alcuni residenti sulla parte orientale della città stanno subendo interruzioni di corrente, aggiungendo che la rete di riscaldamento è stata danneggiata in quella zona. Nel frattempo, il governatore dell'oblast di Leopoli Maksym Kozytskyi ha dichiarato tramite la sua pagina ufficiale di Telegram che i missili da crociera hanno manovrato tra gli oblast di Leopoli, Ternopil e Ivano-Frankivsk. Diverse esplosioni sono state udite anche a Drohobych, situata a circa 77 chilometri a sud di Leopoli. Non si hanno notizie di vittime o danni in città. La Polonia ha attivato il suo protocollo di difesa aereo e l'aviazione di Varsavia è stata schierata in volo dopo che un missile russo lanciato contro l'Ucrainaè volato a venti chilometri dal confine polacco. Lo riporta il sito di informazione Rbc Ucraina. Le autorità polacche hanno fatto sapere di aver attivato tutte le procedure necessarie per garantire la sicurezza del proprio spazio aereo, aggiungendo che la ''leadership della Repubblica di Polonia monitora costantemente la situazione''. In una nota diffusa da Varsavia si legge che ''mettiamo in guardia contro l'attivazione dell'aviazione polacca e alleata, che potrebbe essere associata a un aumento dell'attività soprattutto nella regione sud-orientale del paese". La Russia ha perso 391.470 soldati in Ucraina dall'inizio della guerra, il 24 febbraio 2022. Lo ha riferito lo Stato maggiore delle forze armate ucraine. Questo numero comprende oltre 890 vittime delle forze russe subite nell'ultimo giorno. Secondo il rapporto, la Russia ha perso anche 6.372 carri armati, 11.879 veicoli corazzati da combattimento, 12.486 veicoli e serbatoi di carburante, 9.387 sistemi di artiglieria, 980 sistemi di razzi a lancio multiplo, 665 sistemi di difesa aerea, 332 aerei, 324 elicotteri, 7.177 droni, 24 imbarcazioni e un sottomarino. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata