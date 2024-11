Union SG-Roma 1-1: pareggio “di testa”, Juric ancora a secco in trasferta

El Shaarawy in azione durante Union SG-Roma (© AS Roma Official X Page)

Union SG-Roma certifica una volta di più il momento complicato dei giallorossi, in particolare nelle partite europee in trasferta, fino a pochi mesi fa situazione in cui si esprimeva al meglio. Il pareggio in casa dell’Union Saint Gilloise, attardata sia in campionato che in coppa, non dà ossigeno, né in termini di risultati né di morale.

Union SG-Roma: la cronaca del primo tempo

Al King Baudouin Stadium di Bruxelles Juric deve fare a meno in difesa di Hermoso e soprattutto del finora irrinunciabile Ndicka. Sarebbe la volta buona per Hummels invece il tecnico croato sceglie l’adattamento di Cristante al centro della difesa con ai lati i soliti Mancini e Angelino. Mediana confermata per 3/4 con El Shaarawy che torna titolare rilevando Zalewski. A riposo Dybala e Dovbyk, Pellegrini e Baldanzi supportano Shomurodov. L’Union Saint Gilloise, un solo punto in tre partite, si affida invece davanti a Ivanovic e Fuseini.

L’inizio è dei padroni di casa. Dopo nemmeno due minuti Khalaili ci prova con un gran sinistro da fuori area, palla che si abbassa ma non in tempo per centrare la porta. Al 17’ la Roma rischia anche su palla inattiva: da calcio d’angolo Sykes anticipa Mancini ma il colpo di testa è troppo largo.

È una partita dura in mezzo a campo con la Roma che prova a prendere in mano le operazioni ma spesso è in ritardo nelle seconde palle (ammoniti Celik e Shomurodov). La prima occasione ospite è al 33’: Pellegrini prova a girare al volo col destro una palla vagante ma il tiro è troppo debole e il portiere belga para senza grandi problemi. A fine tempo anche Niang prova ad impensierire Svilar che però è attento sul primo palo e la mette in angolo. Al duplice fischio è uno 0-0 con poche emozioni.

Nella ripresa botta e risposta di testa Mancini-Mac Allister

Al rientro dall’intervallo è una Roma più incisiva che si fa più pericolosa. Al 49’ colpo di testa di Shomurodov che però colpisce saltando all’indietro e non indirizza bene il pallone. Al 52’ Baldanzi sfiora il gol del vantaggio: il nazionale under21 punta la porta e dal limite lascia partire un sinistro a giro che Moris riesce a toccare, palla viene respinta dal palo interno. È il preludio al gol che arriva al minuto 62.

MANCIOOOOOOOOOO DI TESTA!



Dopo un corner El Shaarawy smista per Pellegrini, che dalla trequarti di sinistra scodella in mezzo. Mancini in terzo tempo anticipa di testa al centro dell’area Moris, che legge male il pallone ed esce troppo tardi. Roma in vantaggio ma che non dà un boost immediato ai giallorossi e sono i padroni di casa che piano piano si rifanno sotto. Il vantaggio degli uomini di Juric dura infatti un quarto d’ora, quando l’Union trova il pareggio.

Cross in mezzo da corner, Svilar nel tentativo di uscire viene ostacolato da Kone e cade, Mac Allister solo di piazzamento può appoggiare con la fronte dal cuore dell’area il gol del pareggio. Il gol e i cambi danno nuova linfa alla squadra belga che prova a vincerla. Un solo brivido ma molto grande a 30” dalla fine del recupero: dopo un’azione convulsa El Hadj calcia ed è ancora Svilar che para ed evita la beffa finale.

Al triplice fischio la conferma del mal di trasferta della Roma, a secco di vittorie dallo scorso 25 aprile (vittoria nel recupero a Udine). La Roma rimane impantanata in classifica con 5 punti in 4 partite: è oramai una chimera la possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi.

Union SG-Roma: il tabellino della partita

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Cristante, Angeliño; Celik, Le Fée (55’ Pisilli), Koné, El Shaarawy (79’ Zalewski); Baldanzi (79’ Soulé), Pellegrini; Shomurodov (55’ Dovbyk). All. Juric

UNION SG (3-5-2): Moris; Mac Allister, Burgess, Sykes; Niang, Khalaili (68’ Rodriguez), Vanhoutte, Sadiki, Machida; Ivanović (79’ Boufal), Fuseini (68’ Ait El Hadj). All. Pocognoli

Marcatori: 62’ Mancini, 77 Mac Allister

Ammoniti: 4’ Shomurodov, 27’ Celik, 89’ Vanhoutte, 92’ Sykes

Arbitro: Brisard; Assistenti: Auger, Pages; Quarto Uomo: Vernice; VAR: Delajod; A-VAR: Lissorgue.

Recupero: 1’ primo tempo, 3’ secondo tempo