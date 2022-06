Uno studio di Harvard dimostra che l’ottimismo può allungare la vita

Uno studio riportato sul Journal of the American Geriatrics Society dimostra che livelli più elevati di ottimismo sarebbero legati ad una vita più lunga e duratura che permetterebbe di arrivare a vivere oltre i 90 anni.

Lo studio

Lo studio condotto dai ricercatori di Harvard su un campione di 159.255 donne ha mostrato che esiste una relazione stretta nell’affrontare la vita in modo positivo e la sua longevità. Gli stessi studiosi erano però arrivati già alla stessa conclusione grazie ad un esperimento condotto solo su donne bianche, non ispaniche. I risultati ottenuti da questa nuova ricerca confermano la correlazione su donne etnicamente diverse.

Gli studiosi hanno dimostrato che a che livelli più elevati di ottimismo viene associata una vita più lunga, che arrivi anche oltre i 90 anni di età. Viene dimostrato quindi che l’atteggiamento che si ha nei confronti della vita fa la differenza, e che il suo allungamento è determinato anche dal suo effetto indiretto.

Il precedente esperimento ha dimostrato infatti che gli individui più ottimisti adottano approcci più proattivi per promuovere la propria salute e sono più propensi a impegnarsi in comportamenti sani, come una maggiore attività fisica e una dieta più sana.

I risultati

I ricercatori sono arrivati alla conclusione che lo stile di vita di una persona influisce di quasi un quarto sulla durata della vita e i fattori psicologici positivi sono associati a un minor rischio di morbilità e mortalità. Inoltre, lo studio ha associato migliori risultati della salute all’ottimismo e all’aspettativa generalizzata di esiti futuri positivi, inclusa la longevità.

Nonostante l’ottimismo sia ereditabile dal 23% al 32%, la ricerca portata avanti dagli studiosi di Harvard vuole dimostrare che è possibile migliorarlo con metodi attivi come gli esercizi di scrittura o strategie cognitivo- comportamentali. Infatti, ci suggerisce che l’ottimismo può essere un nuovo obiettivo di intervento per migliorare la propria salute.