Valencia, maxi incendio in un condominio: almeno 4 morti

(Adnkronos) – Almeno quattro persone sono morte in un grave incendio che ha distrutto un condominio nella città costiera spagnola di Valencia, hanno dichiarato i servizi di emergenza. Il quotidiano locale Levante ha riferito che 20 persone risultano disperse, anche se questa cifra non è stata confermata da Jorge Suarez, vice direttore dei servizi di emergenza della regione di Valen.cia Suarez ha detto che i vigili del fuoco non sono ancora riusciti a entrare nell'edificio per motivi di sicurezza. La struttura, in gran parte bruciata, avrebbe dovuto essere raffreddata dall'esterno. L'incendio è scoppiato in un appartamento al quarto piano dell'edificio di 15 piani, completato pochi anni fa, e si è diffuso rapidamente in tutto il grattacielo. Gli esperti hanno spiegato ai media spagnoli che le fiamme si sono propagate rapidamente sulla facciata, fatta di materiali infiammabili, anche a causa del forte vento. l disastro di Valencia riporta alla memoria quanto accaduto a Londra, a Grenfell, nel giugno 2017, quando 72 persone morirono nell'incendio di un grattacielo a Kensington, nella zona ovest di Londra.

