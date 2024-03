Valmontone, grave incidente sabato sera su via Artena, tra il casello e la stazione

Nella serata di sabato 9 marzo, Valmontone è paralizzata da un incidente che ha causato il blocco del traffico. La causa è stata l’investimento di un persona, di nazionalità straniera, su via Ariana, lungo la strada che dal casello autostradale conduce fino alla stazione ferroviaria. Un breve tratto in discesa, dove di solito si procede a bassa andatura ma che è stato scenario di un grave incidente. La persona investita è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Le operazioni di soccorso, lunghe e laboriose, hanno letteralmente immobilizzato la circolazione, creando grossi problemi anche agli automobilisti che entravano e uscivano dal casello autostradale. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata