Valmontone Outlet: domenica 24 marzo gara podistica amatoriale di 6 km. Scarica il modulo

E’ stata ribattezzata la “Run in Outlet” e si preannuncia già come un evento sportivo che richiamerà molti sportivi da tutta Italia. Se ve la sentite di mettervi in gioco, la Run in Outlet è la sfida giusta per voi, una gara podistica non competitiva di 6 Km.

Potrete correre mentre i vostri amici e famigliari faranno shopping nel centro commerciale Valmontone Outlet, una struttura con più di 180 negozi di marca, una grande varietà di shop e servizi a due passi da Roma. E insieme rendere omaggio alla nuova stagione, il 24 marzo sarà la prima domenica di primavera. L'appuntamento è per le ore 9.00 presso l'ingresso del centro commerciale Valmontone Outlet.

Può partecipare chiunque abbia voglia di sfidare se stesso e gli altri in una corsa adatta a tutti. Per partecipare è necessario iscriversi entro il 21 marzo, compilando il modulo scaricabile qui, che andrà inviato a questo indirizzo.

L’età minima per iscriversi e partecipare è 18 anni.

