Valmontone, Palazzo Doria Pamphilj e i meravigliosi affreschi di Mattia Preti

Mattia Preti, noto anche come Il Cavaliere Calabrese, è stato un famoso pittore italiano del XVII secolo. È nato il 24 febbraio 1613 a Taverna, in Calabria, ed è morto il 3 gennaio 1699 a La Valletta, a Malta.

Preti è noto principalmente per il suo lavoro di pittura barocca, ed è stato uno dei più importanti pittori barocchi italiani del suo tempo. Ha lavorato in diverse città italiane, inclusa Roma, ma è particolarmente noto per la sua attività artistica svolta a Napoli, dove ha contribuito significativamente alla scena artistica locale. I suoi dipinti spaziano da scene religiose e mitologiche a ritratti e opere storiche.

Una delle sue commissioni più celebri è stata quella di affrescare la volta della chiesa di San Pietro a Roma. Alcuni dei suoi dipinti più noti includono “San Giovanni Battista”, “La Madonna con il Bambino e i santi”, e “Il ritorno del figliol prodigo”.

Il Palazzo Doria-Pamphilj a Valmontone, noto anche come Palazzo Doria, è un importante edificio storico situato nella città di Valmontone, nella provincia di Roma. Un palazzo che è uno dei principali punti di interesse della città ed è noto principalmente per gli affreschi realizzati dal pittore Mattia Preti al suo interno.

Il palazzo fu costruito nel XVII secolo dalla famiglia Doria, ma venne successivamente acquisito dalla famiglia Pamphilj nel XVIII secolo. Gli affreschi di Mattia Preti, decorano molte delle sale del palazzo, rappresentando scene mitologiche, allegoriche e storiche. Questi affreschi sono considerati un’importante testimonianza dell’arte barocca.

Il Palazzo Doria è aperto al pubblico e funge anche da museo, consentendo ai visitatori di ammirare non solo gli affreschi di Mattia Preti, ma anche altri elementi architettonici e artistici del palazzo. È un luogo di grande valore storico e artistico, che offre un’opportunità unica per immergersi nell’arte e nella cultura del periodo barocco italiano.

Foto di Claudio Pasquazi

