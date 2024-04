Giorgio Manetti pizzicato con il volto noto: lei sì che è molto più famosa di Gemma Galgani

Ecco con chi è stato beccato poche ore fa il cavaliere del trono over Giorgio Manetti, altro che Gemma Galgani!

Il noto personaggio televisivo, che ha partecipato a Uomini e Donne nelle precedenti edizioni, è appena stato paparazzato in compagnia di una donna molto famosa, e non si tratta della celebre dama di Uomini e Donne.

Il personaggio che è stato pizzicato con lui è una showgirl ed ex ballerina italiana. Vediamo di chi si tratta e che cosa ci faceva l’ex cavaliere-scrittore di Canale 5 proprio insieme a lei.

Scopriamo chi è la bellezza femminile apparsa accanto a Giorgio Manetti: la foto ha mandato letteralmente in visibilio i fan del protagonista del reality show di canale 5, ma di certo Gemma Galgani non sarà altrettanto felice di vederla.

Giorgio Manetti, la foto inaspettata insieme alla donna più famosa dello showbiz

Il nome di Giorgio Manetti è dicerto uno di quei nomi che ricorderete se avete guardato almeno qualcuna delle puntate di Uomini e Donne che sono andate in onda dal 2015 al 2018. In quegli anni infatti, ogni stagione televisiva di canale 5 è stata contraddistinta dalla presenza nel parterre del Trono Over di alcuni volti che ancora oggi il pubblico affezionato al dating show di Maria De Filippi porta nel cuore. Tra questi c’è anche Giorgio Manetti, il cavaliere scrittore che ha rubato il cuore della dama Gemma Galgani.

I due hanno avuto una storia tormentata, che, purtroppo non si è conclusa con un lieto fine, nonostante Gemma Galgani fosse molto coinvolta da Giorgio Manetti. Il motivo è che la dama non sentiva che il suo fosse vero amore, e, supportata dai consigli di Tina Cipollari, dopo una lunga frequentazione, ha deciso di dire di no, salvo poi pentirsi e soffrire molto per il loro allontanamento.

Le immagini inedite dell’ex cavaliere e della showgirl

Oggi Giorgio Manetti è ancora impegnato in shooting e collaborazioni professionali che riguardano lo showbiz, sebbene non sia più nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne. Proprio poche ore fa l’ex cavaliere di Canale 5 infatti, è stato beccato con una donna molto famosa della tv.

Si tratta della celebre showgirl ed ex ballerina Carmen Russo. I due sono apparsi insieme sui canali social, immortalati dai fotografi che hanno preso parte agli scatti dello staff di Fabiano Armellini. Giorgio Manetti è apparso radioso come non mai assieme alla make up artist del progetto Mara Genoese e a Carmen Russo. Chissà se Gemma Galgani è ancora legata in parte all’ex cavaliere, e al ricordo della loro storia d’amore, e se, vedendo queste immagini proverà un sentimento di nostalgia o magari un pizzico di gelosia.