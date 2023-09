Valmontone 1921 inaugura il nuovo Stadio dei Gelsi e affronta la Romulea

Lo Stadio dei Gelsi riapre le porte. Lo storico impianto sportivo, rimasto inattivo per tanti anni, tornerà ad essere un palcoscenico importante per il calcio di provincia. Grazie agli sforzi profusi dall’amministrazione comunale di Valmontone e grazie anche all’abnegazione, all’intenso lavoro ed alla progettazione del Patron del Valmontone 1921, Manolo Bucci, la squadra di calcio della città, militante nel Girone A dell’Eccellenza laziale, potrà disputare le gare casalinghe della stagione proprio allo Stadio dei Gelsi. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Una grande soddisfazione per il Club, che darà lustro alla propria attività su un importante terreno di gioco. L’operazione risulta essere un ottimo risultato anche per il Comune di Valmontone che, a distanza di tanti anni, torna a mettere a disposizione della comunità e dello sport un vero e proprio patrimonio infrastrutturale.

Infatti, Aurelio Sarnino, Assessore allo Sport del Comune di Valmontone, ha dichiarato sui social network: “Domenica 10 settembre, per la nostra città sarà una data importante, per chi ama lo sport lo sarà ancor di più. Finalmente dopo anni di inattività riapriremo il nostro stadio ad una gara ufficiale e come delegato allo sport del comune di Valmontone ne sono orgoglioso, ma soprattutto ne sono felice da cittadino. Il Gelsi tornerà a vivere ed a mostrarci tutto il suo splendore. Tornando su passi già dati, per ripeterli, e per tracciarvi affianco nuovi cammini. È ora di ricominciare il viaggio”.

Il 31 agosto scorso, durante la presentazione ufficiale del Valmontone 1921, anche il Sindaco della città, Veronica Bernabei, ed il Patron del Club, Manolo Bucci, avevano manifestato in maniera unanime la loro soddisfazione per il traguardo raggiunto, sottolineando la sinergia instauratasi tra l’amministrazione comunale e la società. Per festeggiare la riapertura dello stadio dei Gelsi, domenica 10 Settembre il Valmontone 1921 disputerà a porte aperte la sua prima gara casalinga nell’impianto: accesso gratuito, dunque, per tutti i tifosi che vorranno assistere al match in programma alle 11:00 contro la Romulea.

