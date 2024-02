Vannacci indagato a Roma per istigazione all’odio razziale

(Adnkronos) – Il generale dell’Esercito Roberto Vannacci è indagato dalla procura di Roma per istigazione all’odio razziale. Il fascicolo è stato aperto dai giudici di piazzale Clodio in relazione ad alcune affermazioni contenute nel suo libro 'Il mondo al contrario' dopo le denunce presentate nelle scorse settimane da alcune associazioni. "Indagini che sono medaglie", commenta la Lega in una nota. "Vecchi metodi del vecchio sistema. Avanti generale, avanti insieme, avanti Italia!" —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

