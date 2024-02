Juventus, infortuni Rabiot e McKennie: saltano il Napoli

(Adnkronos) – La Juventus perde Adrien Rabiot e Weston McKennie per la trasferta di domenica prossima a Napoli. I due centrocampisti si sono infortunati nel match vinto ieri 3-2 contro il Frosinone a Torino. Gli accertamenti hanno confermato le diagnosi anticipate già ieri. Per il 28enne francese si tratta di una lussazioni al dito del piede, mentre per il 25enne statunitense di una lussazione alla spalla. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

