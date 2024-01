Varese, 26enne ucciso a coltellate in casa a Cairate

(Adnkronos) – Omicidio nella giornata di oggi a Cairate (Varese). La vittima è un giovane di 26 anni, ucciso a coltellate. "L'allarme -si legge sul portale 'ilbustese.it'- è scattato nella tarda mattinata di oggi, quando i carabinieri della stazione di Fagnano, raggiunti poco dopo dai colleghi della sezione operativa di Busto e del Nucleo Investigativo di Varese, sono intervenuti in via Mascheroni di Cairate dove, in un appartamento al civico 1, era stata segnalata le presenza di una persona deceduta". Giunti sul posto i militari hanno effettivamente riscontrato nell'appartamento "la presenza del corpo senza vita del giovane 26enne proprietario dell'abitazione. Il ragazzo, da quanto si apprende, abitava da solo. I primi accertamenti svolti hanno consentito di acclarare che la morte è da attribuirsi ad omicidio, posto in essere mediante un'arma da taglio. Le indagini sono in corso, coordinate dalla Procura di Busto Arsizio". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

