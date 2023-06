Vele blu 2023, il mare più bello del Lazio è a Ventotene

Presentata oggi la ventitreesima edizione de “Il Mare più Bello 2023”, la Guida Blu alle migliori località costiere di mare e di lago di Legambiente e Touring Club Italiano. La guida passa in rassegna oltre 400 comuni costieri italiani premiando, con il massimo riconoscimento delle Cinque Vele, quanti hanno saputo coniugare al meglio territori e luoghi d’eccellenza con coraggiose e innovative strategie di sviluppo sostenibili.

Le parole del Presidente di Legambiente

“La nostra Guida “Il Mare più Bello” oltre ad essere un vero e proprio album fotografico delle bellezze e ricchezze territoriali del nostro Paese che hanno applicato buone pratiche, può essere paragonata ad un faro in un porto – ha dichiarato durante la conferenza stampa Stefano Ciafani, Presidente Legambiente nazionale.

Si tratta – continua Ciafani – di “un vero e proprio punto di riferimento cui amministrazioni pubbliche, stakeholder privati e cittadini possono e devono rivolgersi per applicare rispettivamente nuove forme di gestione di questi territori e nuove forme di fare turismo”.

Nel Lazio nessuna località con 5 vele

Per il mare del Lazio non c’è alcuna località ad aver conquistato le 5 vele, e la valutazione più alta è stata ottenuta da Ventotene con 4 vele. Con 3 Vele, invece, troviamo Sabaudia, Montalto di Castro, Sperlonga, Tarquinia, San Felice Circeo, Formia, Minturno, Ponza, Santa Marinella e Gaeta mentre 2 vele spettano a Terracina, Anzio e Ostia.

“Con la nostra Guida Blu e il conferimento delle Vele – dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio – vogliamo aiutare a far scoprire ancor meglio le meraviglie del litorale e stimolare le amministrazioni per un miglioramento della qualità ambientale e dell’offerta turistica. Qui dove è possibile generare una forte sinergia tra natura, storia, ambiente e paesaggi che può e deve svolgere un ruolo di primissimo piano in tal senso”.

“Oltre a premiare le località dalle performance ambientali più alte – conclude Scacchi – chiediamo a tutte le amministrazioni e le collettività locali di cambiare passo verso la transizione ecologica anche nella proposta balneare. E lo facciamo anche per i tanti e meravigliosi laghi del Lazio, in continua crescita nella ricettività e dove la sostenibilità nella proposta turistica sia chiave imprescindibile di fronte ad ecosistemi delicati quanto preziosi”.

La sezione Laghi della Guida

Sono infatti molte le presenze del Lazio anche nella sezione Laghi della Guida: con 4 vele il comune di Bolsena sul Lago omonimo, di Trevignano Romano sul Lago di Bracciano e di Anguillara Sabazia per il Lago di Martignano; 3 vele a Castel di Tora sul Lago del Turano, Montefiascone sul Lago di Bolsena, Capodimonte sul Lago di Bolsena, Bracciano sul lago omonimo, Anguillara Sabazia per il Lago di Brqacciano. 2 Vele a Paganico Sabino sul Lago del Turano, Castel Gandolfo sul Lago di Albano e Caprarola sul Lago di Vico.

Guida blu 2023: le Vele nel mare del Lazio

4 Vele

Ventotene

3 Vele

Sabaudia

Montalto di Castro

Sperlonga

Tarquinia San Felice Circeo Formia

Minturno Ponza

Santa Marinella Gaeta

2 Vele

Terracina

Anzio

Ostia

Guida blu 2023: le vele nei Laghi del Lazio

4 Vele

Bolsena (Lago di Bolsena)

Trevignano Romano (Lago di Bracciano)

Anguillara Sabazia (Lago di Martignano)

3 Vele

Castel di Tora (Lago del Turano)

Montefiascone (Lago di Bolsena)

Capodimonte (Lago di Bolsena)

Bracciano (Lago di Bracciano)

Anguillara Sabazia (Lago di Bracciano)

2 Vele

Paganico Sabino (Lago del Turano)

Castel Gandolfo (Lago di Albano)

Caprarola (Lago di Vico)

