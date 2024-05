Stipendio, quanto devi guadagnare per vivere bene in Italia: se non superi questa cifra non stai messo benissimo

Lo stipendio per vivere bene in Italia: ecco la cifra (lquotidianodellazio.it / depositphotos)

Con questa cifra, vivrai al massimo anche qui in Italia: corri a chiederla.

Che la vita anche in Italia sia aumentata di prezzo è una realtà con la quale tutti dobbiamo fare i conti. La pandemia nel 2020 e le due guerre che l’hanno seguita, quella tra Russia e Ucraina prima e quella tra Israele e Palestina poi, hanno causato l’innalzamento dei costi di molti beni di prima necessità.

Sono infatti aumentati la spesa alimentare, le bollette ed anche i carburanti per l’auto, così come molte altre spese relative ad esempio ai costi di iscrizione in palestra o in strutture simili: anche queste realtà, infatti, devono fare i conti con i rincari e questo causa la necessità di aumentare gli abbonamenti.

In un contesto del genere, però, molti stipendi sono rimasti uguali al periodo pre-pandemia e, in generale, non si sono adeguati all’aumentato costo della vita. Questo ha quindi determinato un generale impoverimento della popolazione che, con i medesimi soldi di una volta, ora deve affrontare molte più spese.

Ecco quindi, secondo alcuni calcoli, qual è lo stipendio che oggi in Italia permetterebbe di vivere bene, di potersi permettere ciò di cui si ha bisogno e si desidera e che non richiederebbe nessuno di quegli sforzi estremi che oggi molte famiglie stanno facendo.

Lo stipendio con cui vivresti bene oggi in Italia

Secondo un’indagine condotta nel gennaio 2023 dal sito borsaefinanza.it, il costo della vita in Italia per una persona single si aggira su una cifra che sta tra i 1200 euro e i 1700 euro netti al mese. In questa somma vengono quindi inseriti il mutuo o l’affitto, le bollette, la spesa alimentare e le attività del tempo libero. Se si pensa che questa somma si riferisce alla vita di un single, è facile capire come per una famiglia questa somma vada moltiplicata!

Risulta chiaro, quindi, che in Italia una coppia con due figli per vivere bene dovrebbe guadagnare tra i 3mila e i 3.500 euro al mese. Ovviamente, poi, ogni nucleo famigliare ha le proprie esigenze e queste vanno ad influire sulla vita di tutti i giorni: se ci si impone, ad esempio, che ogni figlio debba avere la sua camera da letto privata, inevitabilmente il costo della casa si alzerà.

I soldi fanno la felicità?

Posto che molte famiglie italiane oggi si sognano di prendere quella cifra ogni mese, è chiaro che in qualche modo si riesce a campare dignitosamente anche con meno entrate. Il tema dei soldi e della felicità è sempre complesso e, sebbene qualcuno metta questi due fattori in relazione, c’è chi crede che invece le difficoltà anche economiche possano in qualche modo far emergere la reale capacità di una famiglia d generare felicità e amore, in qualsiasi situazione.