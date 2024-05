Benedetta Rossi, la ricetta della sua crema pasticcera è squisita: la fa al microonde e ci mette 5 minuti

Scoprite subito la ricetta della crema pasticcera di Benedetta Rossi: è la migliore.

Blogger, scrittrice e conduttrice televisiva, Benedetta Rossi è nota in tutt’Italia per avere un prolifico canale Instagram e Youtube sul quale condivide ricette, consigli per la gestione della casa e trucchi per la vita di tutti i giorni, soprattutto in cucina e in giardino. Nata a Porto San Giorgio ad Ascoli Piceno, si laurea in Produzione e Sanità degli organismi acquatici e inizia a lavorare come aiuto cuoca, appassionandosi alla cucina.

Nel luglio del 1997 la sua famiglia apre un agriturismo e Benedetta inizia a lavorare in quell’impresa famigliare. Nel gennaio del 2001, quindi, apre un’attività come imprenditrice agricola autonoma e parallelamente continua a lavorare nell’agriturismo. È nel 2009 che pubblica i primi video su Youtube, su un canale chiamato AgriturCasaVecchia: il progetto era quello di condividere online le ricette che i clienti dell’agriturismo gustavano mentre alloggiavano lì.

A un certo punto, però, uno dei video caricati supera le 100mila visualizzazioni e da qui nasce l’idea di Fatto in casa da Benedetta, progetto che oggi la vede coinvolta in prima persona con il marito Marco e con i loro dipendenti. Una delle ultime ricette pubblicate è quella della crema pasticcera: se amate questa preparazione ma odiate i tempi lunghi e le fasi complesse, provate questa e non ve ne pentirete.

La crema pasticcera di Benedetta Rossi

Per preparare la crema pasticcera di Benedetta Rossi servono due uova, 150 grammi di zucchero, 50 grammi di amido di mais, 500 millilitri di latte, 1 bustina di vanillina e 1 scorza di limone. Necessaria anche una ciotola di vetro o di un altro materiale che possa andare in microonde: questa ricetta, infatti, prevede l’uso di questo elettrodomestico comodissimo.

La crema pasticcera è una preparazione molto comoda in cucina poiché la si usa per tantissimi dolci, dai tradizionali cannoncini fino alle torte di compleanno. Imparare questa ricetta vi consentirà di poterla fare quando volete, senza troppa difficoltà e senza procedimenti arzigogolati: ecco quindi tutti i dettagli.

La ricetta della crema pasticcera

Si inizia rompendo le uova nella ciotola di vetro e, quindi, aggiungendo lo zucchero e l’amido di mais, mescolando tutto con una frusta. Si versa quindi il latte e poi la vanillina sempre mescolando, poi si aggiunge la scorza di limone: a questo punto, si deve lavorare il tutto fino a che il composto sia omogeneo e senza grumi.

Si deve quindi mettere la ciotola nel microonde e impostarlo a 750 W per 4 minuti. Trascorso questo tempo, si estrae la ciotola, si dà una mescolata e la si rimette dentro sempre a 750 W per 3 minuti. Dopo questa seconda cottura, si toglie la ciotola, si estrae la scorza di limone e si dà un’ultima mescolata: la crema a questo punto è pronta!