Velletri, arriva il car sharing: ecco come fare per utilizzarlo

Il Car sharing, ossia il servizio di utilizzare un’auto per il tempo necessario e riconsegnarla in uno dei punti connessi al servizio senza bisogno di passare per pratiche burocratiche del noleggio classico, approda a Velletri.

Sarà il primo comune dei Castelli Romani ad adottare il sistema di mobilità sostenibile cittadino. Si parte con 4 postazioni – parcheggio attive in città h24 e che saranno facilmente raggiungibili.

A firmare la determina numero 59 del 20 marzo, con cui la giunta approva il servizio, il primo cittadino Ascanio Cascella. Entro la prossima estate sarà, salvo imprevisti, possibile avviare una prima fase sperimentale di 12 mesi e valutarne il riscontro. Le stazioni di parcheggio e di sharing saranno due in prossimità della via Appia, una in zona del Tribunale di Velletri e la quarta intorno alla Basilica Cattedrale di San Clemente.

La delibera

Nelle carte si specifica che “l’Amministrazione Comunale dovrà essere manlevata da qualsiasi tipo di controversia tra l’operatore-concessionario e l’utente-utilizzatore del servizio” mettendo dunque al riparo la pubblica amministrazione da ogni contenzioso. Terminato il periodo di prova, sarà possibile per l’amministrazione acquistare tutte le “opere , costruzioni e impianti (es. segnaletica verticale, eventuali elementi dissuasori di sosta, etc.)” che il concessionario possa aver realizzato per il servizio di sharing.

Infine, la manutenzione e la conservazione degli impianti, dei parcheggi selezionati restano in carico totalmente al concessionario del servizio non costando nulla all’amministrazione.