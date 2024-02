Vergilius, il nuovo sistema di controllo della velocità sulle strade italiane

Il sistema Vergilius è un avanzato dispositivo di controllo della velocità introdotto in Italia, che si affianca ai tradizionali Tutor e Autovelox. A differenza degli Autovelox, che misurano la velocità istantanea di un veicolo, Vergilius è in grado di calcolare sia la velocità media lungo un determinato tratto stradale che la velocità istantanea sotto i portali dove sono posizionate le telecamere.

Questa duplice funzionalità rende il sistema particolarmente efficace nel monitorare il rispetto dei limiti di velocità, non permettendo ai conducenti di ridurre la velocità solo al momento del passaggio sotto le telecamere per poi accelerare nuovamente​​.

Attivo anche su strade extraurbane

Vergilius è attivo non solo su autostrade ma anche su strade extraurbane, dove si registra un elevato numero di incidenti. La presenza di questo sistema è generalmente segnalata da apposita segnaletica stradale. Un esempio di applicazione autostradale del sistema Vergilius è sulla tratta A3 Salerno – Reggio Calabria, dove il sistema ha contribuito a ridurre la velocità media e migliorare la sicurezza stradale. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

I portali di controllo Vergilius sono stati disposti all’entrata e all’uscita degli svincoli autostradali, raccogliendo dati anche a fini statistici​​.

Sanzioni

Le sanzioni per le infrazioni rilevate tramite Vergilius variano in base al grado di superamento dei limiti di velocità, andando da multe pecuniarie a possibili sospensioni della patente di guida. È importante notare che, come per gli altri sistemi di rilevazione della velocità, non esiste un margine di tolleranza ufficiale che escluda la possibilità di ricevere una multa, quindi il miglior modo per evitare sanzioni è rispettare i limiti di velocità imposti​​. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata