Veronica Lario: “Non sono ricattabile, il mio passato non ha segreti” – Video

(Adnkronos) – "Non ho motivo di essere ricattabile, perché non porto con me nessun segreto. Non ho segreti sulle imprese di Berlusconi o sulla vita a parte di Berlusconi, quindi posso dire quel che penso indipendentemente dal mio passato. Il mio passato non ha segreti". Lo ha detto Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, ospite di 'A cena da Maria Latella', in onda domani alle 21 su Skytg24. E' la prima volta che Lario è ospite di una trasmissione tv: si tratta della sua prima uscita pubblica dopo il divorzio dal Cavaliere.

