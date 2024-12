I Carabinieri della Stazione di Vicovaro hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Tivoli un pensionato di 66 anni, accusato di aver danneggiato alcuni veicoli in dotazione all’amministrazione comunale di Mandela. L’uomo è gravemente indiziato del reato di danneggiamento, ma resta presunto innocente fino a eventuale condanna definitiva, come previsto dalla legge.

L’episodio si è verificato mercoledì scorso, quando il Sindaco di Mandela ha segnalato ai Carabinieri che ignoti avevano praticato tagli agli pneumatici di tre mezzi comunali, tra cui un veicolo della Polizia Municipale. I veicoli, regolarmente parcheggiati sulla pubblica via, sono stati trovati con gli pneumatici danneggiati.

Le indagini

Grazie all’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, i Carabinieri sono riusciti a risalire al presunto autore del gesto vandalico.

Le indagini hanno rivelato che l’uomo avrebbe agito spinto da motivi di protesta. In particolare, il gesto sarebbe riconducibile alla sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua avvenuta nel comune tra le 17:00 e le 21:00 dello stesso giorno, a causa di lavori di manutenzione sulla rete idrica. Le indagini, coordinate dalla Procura di Tivoli, proseguono per chiarire ulteriormente i dettagli dell’accaduto e per confermare le responsabilità dell’indagato.