Questo che stiamo per raccontarvi è il reato numero 66 avvenuto nella provincia di Viterbo da gennaio 2023. Una cifra enorme se pensiamo a quanti abusi sulle donne non salgono agli onori delle cronache.

L’ultimo in ordine di tempo non si è trasformato in femminicidio solo grazie al tempestivo intervento del carabinieri che hanno bloccato l’aggressore.

Un uomo, armato di spranga di ferro che si è recato sotto l’abitazione della sua ex compagna, da tempo le faceva stalking e la perseguitava. È successo a Montalto di Castro, provincia di Viterbo.

L’uomo, un quarantenne già noto alle forze dell’ordine per altri reati, è stato intercettato e fermato prima che potesse avventarsi sulla donna.

In molti casi l’allarme non viene lanciato dalla vittima, spesso le segnalazioni arrivano dalle persone attorno, che si accorgono del pericolo e avvertono le forze dell’ordine.

Molto importante si rivela scandagliare quelli che, in gergo tecnico, sono definiti reati spia, come lo stalking o le aggressioni verbali. Sono 22 i reati spia monitorati dall’Arma nella provincia da inizio anno, che molto spesso sono la base di condotte ben più gravi e violente che si sono già manifestate, e vengono nascoste dalle vittime, o che evolveranno a breve nei classici reati di genere.

Sono invece 90 gli uomini denunciati e 35 quelli a cui è stata applicata una misura cautelare di cui 3 sono finiti dietro le sbarre.

