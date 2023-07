Viterbo, Festa dell’Innovazione presso lo Spazio Attivo di Lazio Innova

A dieci anni dalla sua inaugurazione lo Spazio Attivo Lazio Innova di Viterbo presenta ai cittadini e all’ecosistema territoriale i risultati ottenuti in termini di scouting, promozione e sostegno all’innovazione.

Appuntamento per la Festa dell’Innovazione, lunedì 10 luglio alle ore 18.00 a Viterbo, presso lo Spazio Attivo in via Faul 20-22.

Intervengono, tra gli altri: Chiara Frontini, Sindaca Comune di Viterbo; Alessandro Romoli, Presidente Provincia di Viterbo; Roberta Angelilli, Vicepresidente della Regione Lazio; Daniele Sabatini, Consigliere della Regione Lazio; Andrea Ciampalini, Direttore Generale di Lazio Innova; Luigi Campitelli, Direttore Spazi Attivi e Open Innovation di Lazio Innova e Giulio Curti, Coordinatore dello Spazio Attivo di Viterbo.

