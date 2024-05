Test d’intelligenza, chi è la mamma del bambino: solo un vero osservatore indovina in 30 secondi

Se pensi di essere un osservatore davvero abile e scaltro, mettiti alla prova con il test d’intelligenza e dimostra di che cosa sei capace.

Ora hai finalmente l’occasione per dimostrare che cosa sei in grado di fare. Non serve un miracolo ma occorre velocità, rapidità di pensiero e un cronometro. Puoi utilizzare quello del tuo cellulare. Questo infatti è un quiz a tempo.

Una volta che avrai raggiunto i 30 secondi, non avrai altro tempo a disposizione per trovare la soluzione del test d’intelligenza, dunque concentrati al massimo e cerca di fare del tuo meglio.

Solo il 30 per cento degli utenti che si cimentano nel test d’intelligenza, riescono a superare la prova con successo. Prova a rientrare in questa ristretta cerchia di geni e cervelloni: aguzza la vista e rifletti.

Test d’intelligenza, indovina chi è la madre del bambino in 30

Se sei arrivato fin qui, è perché hai voglia di mettere alla prova le tue abilità. Il test d’intelligenza in effetti è una prova nella quale bisogna fare entrare in gioco le proprie capacità di osservazione, ma anche di ragionamento. Questa sfida infatti, è stata proposta per la prima volta dal giornale latino americano Aweita, e, a quanto pare, in base a quello che gli osservatori riescono a decodificare, si può dedurre il loro profilo psicologico, e tante caratteristiche della mente di chi osserva questa particolare immagine.

Come puoi vedere, nell’immagine ci sono due donne sedute alle due estremità, e al centro dell’illustrazione in bianco e nero c’è un bambino che sta giocando con dei pupazzi, una palla e altri giocattoli. Riesci a capire chi delle due donne é la madre del bambino? Riflettici, e allo scadere dei 30 secondi stoppa il cronometro, e vai a leggere la soluzione, che trovi nel prossimo paragrafo.

Soluzione del test

La donna verso la quale il bambino è rivolto a giocare è senza dubbio la madre del bimbo. In realtà solo il 30 per cento degli utenti che si sottopongono al test d’intelligenza riesce a capirlo. Questo significa che sono persone sensibili, empatiche, e molto attente. Se hai scelto la donna a sinistra quindi hai indovinato, e hai superato il test d’intelligenza.

Il restante 70 per cento invece è convinto che sia la donna con lo chignon e le gambe incrociate, e, secondo gli psicologi, queste persone sono quelle che amano essere sempre prudenti e che non rischierebbero mai di tentare la sorte, non sceglierebbero mai l’incerto al posto delle certezze, perché sostanzialmente sono diffidenti.