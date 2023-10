Vittoria all’ultimo respiro per la Roma, il Monza crolla nel finale: El Sharaawy decide la sfida dell’Olimpico

La Roma riesce a portare a casa tre punti pesanti contro il Monza. I brianzoli hanno tenuto benissimo il campo, nonostante in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo. La squadra di Palladino ha creato occasioni importanti mettendo in grande difficoltà la retroguardia giallorossa. La Roma, dopo un assedio finale, trova la rete grazie ad El Sharaawy che fa esplodere lo stadio Olimpico. Grazie a questa vittoria, i giallorossi salgono a quota 14 punti in campionato. Proprio nel finale José Mourinho viene espulso, saltando così il ritorno a San Siro. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Primo tempo

La gara si apre con un Monza subito aggressivo e che va alla conclusione con Colpani, ma la conclusione del trequartista termina alta. Dopo un avvio importante da parte dei brianzoli, la Roma riesce ad uscire stazionando in maniera stabile nella metà campo degli ospiti. Nei primi venti minuti di partita le due squadre si studiano, rischiando e poco e non concedendo occasioni pericolose agli avversari. Al minuto 36 arriva la prima grande occasione per la Roma con Aouar, ma il colpo di testa del centrocampista trova un intervento strepitoso di Di Gregorio. Al 42° il Monza resta in dieci uomini per il doppio giallo rifilato a Danilo D’Ambrosio. Al minuto 45 miracoloso intervento di Di Gregorio, che con il piede respinge la conclusione da distanza ravvicinata. Termina a reti bianche la prima frazione di gioco.

Secondo tempo

Nonostante l’inferiorità numerica, il Monza si rende pericolo con Colpani, ma la conclusione da fuori area termina alta di poco. Nei primi venti minuti di ripresa la Roma occupa la metà campo dei brianzoli, senza però rendersi mai realmente pericolosa. Al 66° ci prova da fuori area Gagliardini per il Monza, con la conclusione che trova la strepitosa risposta di Rui Patricio. La Roma insiste provandoci con Aouar, ma la conclusione viene deviata in calcio d’angolo. Occasione clamorosa per i giallorossi con Romelu Lukaku, la conclusione del belga, però, scheggia l’incrocio dei pali. Pochi minuti più tardi altra palla gol per i brianzoli, con il portiere giallorosso che si fa trovare pronto. Altra palla goal per gli ospiti con Vignato, la conclusione termina però alta dopo una deviazione. Gagliardini ci prova ancora dai 25 metri, ma la conclusione termina di poco fuori. Clamorosa occasione per la Roma al minuto 88, ma la conclusione di Azmoun si stampa sul palo. Al 90′ la Roma riesce a sbloccarla grazie al nuovo entrato El Sharaawy, freddo a battere Di Gregorio da pochi metri. Termina con il risultato di 1-0 la sfida dell’Olimpico.

Le pagelle

Rui Patricio 6,5

Si rende grande protagonista nel secondo tempo, con due interventi decisivi.

Mancini 6

Buona prestazione soprattutto nella ripresa, dove soffre in rare situazioni.

Cristante 6,5

Ottima la prova del centrocampista, nonostante sia chiamato a giocare da difensore. Sopratutto nel primo tempo si rende protagonista di alcune chiusure decisive.

Ndicka 6

Prestazione sufficiente del centrale, anche se deve ancora trovare la migliore condizione.

Karsdorp 6

Cerca di essere propositivo in zona offensiva, nonostante i clienti da marcare siano scomodi.

Bove 5,5

Partita insufficiente del centrocampista, che sbaglia molti palloni soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa Mourinho lo toglie dopo neanche venti minuti.

Paredes 6

Appena da sufficienza la prova dell’argentino, che specialmente nel secondo tempo va in difficoltà.

Aouar 6,5

Gioca una buona gara fatta di ottimi spunti, sfiorando anche la rete nel primo tempo.

Spinazzola 6,5

Uno dei migliori della squadra giallorossa. Si rende molto pericoloso in fase avanzata, con cross che l’attacco giallorosso non riesce a sfruttare.

Belotti 6,5

Buona prova dell’attaccante, che combatte su ogni pallone spesso proteggendolo. Dimostra ancora una volta di essere in grande condizione.

Lukaku 5,5

Non il solito Lukaku. Incrocio dei pali a parte, sbaglia parecchi palloni soprattutto nella ripresa.

El Sharaawy (62′) 7

Man of the match. Entra e si rende subito pericoloso, trovando la rete nel finale che consente alla Roma di portare a casa i tre punti.

Azmoun (62′) 6,5

Entra benissimo in campo facendosi trovare in ogni azione offensiva, colpendo anche un palo poco prima dell’1-0.

Zalewsky (74′) 6

Entra a 15′ dalla fine portando forze fresche sulla corsia mancina, tenendo palloni importanti per far rifiatare la squadra.

Llorente (74′) S.V

Kristensen (79′) S.V.

