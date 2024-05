Bellissima partita quella che si è giocata allo stadio Olimpico tra Roma e Juventus, con due squadre che volevano vincere e non si sono risparmiate. I gol della gara sono stati realizzati entrambi nel primo tempo, a Lukaku dopo quindici minuti, ha risposto Bremer alla mezz’ora. Poi tanto agonismo e molte conclusioni in porta. Bravissimi i due portieri che hanno tenuto a galla le rispettive squadre con interventi prodigiosi. Un punto che alla Roma serve a poco in ottica Champions League, mentre per la Juventus e’ il quarto pareggio consecutivo.

Primo Tempo

Il primo tiro verso la porta avversaria e’ di Chiesa al terzo minuto, che dalla sinistra si accentra e calcia, pallone che finisce al lato. Al 7′ Dybala perde palla al limite della sua area, Bremer serve Chiesa che a sua volta serve Vlahovic al centro dell’area, il nove bianconero calcia male e la conclusione finisce fuori. Pericolosissima la Roma al decimo, con Angelino che crossa dalla sinistra al centro dell’area, Kristensen colpisce di testa e palla che prende in pieno la traversa.

Due minuti dopo ancora Angelino serve Lukaku, che colpisce di testa ma non inquadra la porta avversaria. Al 15′ Lukaku sblocca la gara, Baldanzi sprinta sulla destra, cross basso per Dybala che serve Cristante, il centrocampista calcia in porta, respinge male Gatti, palla che finisce sui piedi del belga che non sbaglia. Al 27′ Lukaku gestisce la palla e serve Pellegrini che, appena entrato in area da sinistra prova il tiro, pallone viene deviato in calcio d’angolo da un difensore bianconero.

Alla mezz’ora la Juventus pareggia, cross dalla destra di Chiesa, svetta Bremer che di testa fulmina Svilar. Al 38′ ci prova Dybala su calcio di punizione, conclusione alta. Senza neanche un minuto di recupero, finisce 1-1 un bel primo tempo.

Secondo Tempo

Dopo solo un minuto di gioco, Gatti ruba palla a centrocampo e serve Chiesa, sterzata del sette bianconero che calcia di sinistro, pallone che colpisce il palo interno ed esce fuori. Al 56′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Vlahovic prova la conclusione, ma il pallone finisce altissimo. Al minuto 62 Chiesa batte nell’uno contro uno Kristensen e calcia, bravo Svilar a respingere in angolo. Due minuti dopo, gran tiro dalla distanza di Rabiot, si distende bene Svilar e respinge la conclusione. Bella azione di Baldanzi al 67′, dalla destra serve Pellegrini che calcia, tiro deviato in angolo da Bremer. Grandissima parata di Szczesny su tiro di Kristensen al minuto 70. Quattro minuti dopo, Pellegrini cerca Abraham dentro l’area, pallone deviato in calcio d’angolo. Ancora pericolosa la Juventus al minuto 79, su cross di Kostic la palla arriva sul dischetto del rigore a Locatelli, il nazionale italiano calcia ma trova uno Svilar in stato di grazia, che devia in calcio d’angolo. Ancora Svilar a dire di no alla Juventus, con un intervento prodigioso su colpo di testa di Kean a tre minuti dal novantesimo. Al 93′ ci prova Abraham ma questa volta e’ Szczesny a sbarrare la porta con una gran parata. Dopo cinque minuti di recupero la contesa si chiude sul risultato di uno a uno.

Pagelle

Svilar: 7

Kristensen: 6,5

Llorente: 6

Ndicka: 6

Angelino: 6,5

Cristante: 6,5

Paredes: 7

Pellegrini: 6

Dybala: 6,5

Baldanzi: 6,5

Lukaku: 7

Zalewski (46′): 6

Azmoun (68′): S.V.

Abraham (68′): 6

Bove 78′): S.V.

Foto: Profilo Facebook AS Roma