Il Frosinone esce sconfitto dal Dall’Ara dopo una partenza veemente del Bologna che chiude i giochi nel primo tempo. Il rigore realizzato da Soulé da speranza a Di Francesco, ma non basta.

Primo Tempo

Parte forte il Bologna, che tiene subito il pallino del gioco dalla sua parte e si affaccia dalle parti di Turati in più occasioni senza mai affondare il colpo. Colpo che invece è vincente al minuto 19′ con Ferguson, che approfitta di una dormita difensiva dei gialloblù e realizza il vantaggio del Bologna tutto solo a due passi dalla porta. Bastano due lancette di orologio ai felsinei per trovare il raddoppio con un gol acrobatico di De Silvestri, che di testa dai 20 metri beffa Turati, e ribadisce in rete una respinta lunga dello stesso portiere ciociaro. La risposta del Frosinone arriva con il suo capitano Mazzitelli, che prima, al 39′, scalda i guanti di Skorupski con un tiro dal limite, poi, al 42′, ne saggia i riflessi con una punizione dai 25 metri che trova pronto il portiere rossoblù. Dopo 3 minuti di recupero, la prima frazione di gioco si chiude con il Bologna in vantaggio per 2-0, sul Frosinone.

Secondo Tempo Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Il secondo tempo inizia a ritmi blandi, con il Bologna che conserva il doppio vantaggio e il Frosinone che non sembra voler cambiare marcia. Un sussulto lo da Mazzitelli al minuto 58, con un’ottima occasione dal limite, su cui il capitano gialloblù tenta il tiro ma la palla sfiora la traversa. Frosinone che riapre la gara a sorpresa al minuto 63, grazie ad un calcio di rigore guadagnato dal neo entrato Cuni e realizzato da Soulé, che spiazza Skorupski e accorcia le distanze. Al 67′ il Bologna va vicino al terzo gol con Orsolini, che si beve con una finta Oyono e spara a centimetri dal palo difeso da Turati. Nel finale di tempo c’è spazio per l’espulsione di Mazzitelli e l’occasione divorata da Marchizza a pochi passi dalla porta. Dopo 5 minuti di recupero il direttore di gara sancisce il termine della sfida. Bologna-Frosinone 2-1.

Le Pagelle

Turati 5,5: non fortunato sulla respinta a pugni chiusi che non trova maglie gialle ma solamente la testa di De Silvestri, che dai 20 metri inventa il gol della domenica.

Oyono 5: Orsolini è una spina nel fianco dolorosa. Subisce gli attacchi dell’esterno rossoblù e non riesce mai a prenderne le misure. Disorientato.

Okoli 5: balla insieme a tutta la linea difensiva. Il Bologna quando attacca ha vita facile, gran parte del merito è dovuto alla giornata ‘no’ della retroguardia ciociara.

Kaio Jorge (dal 85′): S.V.

Romagnoli 4,5: Da un suo pasticcio difensivo nasce il gol del vantaggio del Bologna. Prova sottotono come tutta la linea difensiva.

Marchizza 5: spinge tanto ma non è mai incisivo in fase offensiva. Dal suo lato lascia troppo spazio a Zirkzee che ha un’autostrada davanti da percorrere verso il gol del vantaggio del Bologna. Si divora il gol del pareggio in pieno recupero.

Mazzitelli 6: il capitano ha un’altro spirito e lo si percepisce dalle occasioni del Frosinone che passano tutte dai suoi piedi, peccato per l’espulsione subita nel recupero che condanna la squadra.

Barrenechea 6: fa quel che può per limitare il centrocampo fisico e dinamico del Bologna. Patisce la giornata no dell’intera squadra gialloblù.

Ibrahimovic (dal 75′) 5,5: fa quel che può per aiutare i suoi ma non basta ad evitare la sconfitta.

Soulè 6,5: continui spunti in fase offensiva. L’unico che sembra sempre sul pezzo. Si prende in carico di battere il rigore che può riaprire la gara e lo fà perfettamente. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Garritano 5,5: soffre un Bologna a trazione anteriore nella prima frazione di gioco, non ha spunti nelle gambe per cambiare l’inerzia della gara.

Bani (dal 56′) 5,5: entra nel miglior momento del Frosinone, prova a creare qualche grattacapo alla difesa felsinea senza ma impensierirla troppo.

Reinier 5,5: da uno come lui ci si aspetta di più. Ha le doti per diventare un leader, serve tempo per dimostrarlo sul campo.

Brescianini (dal 75′): S.V.

Cheddira 5: partita insalubre la sua. Non si rende mai pericoloso lì davanti e Di Francesco lo richiama in panchina a inizio secondo tempo.

Cuni (dal 56′) 6,5: il suo ingresso accende la gara del Frosinone. Si guadagna il rigore che riapre i giochi e crea apprensione costante alla difesa felsinea.

All. Di Francesco 5,5: la partenza a ritmi bassi condanna il Frosinone, che rialza la testa troppo tardi e non riesce ad evitare una sconfitta che pesa.

Foto: Frosinone Calcio Facebook

© Riproduzione riservata