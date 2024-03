Webuild, in guidance 2024 attesi ricavi sopra 11 mld e Ebitda sopra 400 mln

(Adnkronos) –

Per il 2024 la guidance di Webuild è di un trend di crescita che prosegue con ricavi attesi maggiori di 11 miliardi di euro e un ebitda maggiore di 900 milioni. Continua il focus sulla generazione di cassa e mantenimento di una solida cassa netta attesa superiore a 400 milioni. Inoltre in questo esercizio Webuild segnala di avere registrato da inizio 2024 nuovi ordini pari a circa 4,9 miliardi di euro, mentre sono stati raggiunti decisivi progressi in ambito Esg durante il 2023 e fissati nuovi ambiziosi target per il 2025, continuando ad investire in salute e sicurezza, inclusione, innovazione e tecnologie "clean" .

