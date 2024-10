Si assumono 70 addetti alle pulizie nell’aeroporto di Fiumicino, selezioni il 22 ottobre

Appuntamento per martedì 22 ottobre alle ore 9:00 presso il Centro per l’impiego di Roma Testaccio – Porta Futuro in Via Galvani n. 108 – (entrata dal n. civico 87)

L’azienda Airport Cleaning facente parte del Gruppo Aeroporti di Roma (ADR) cerca 70 addetti alle pulizie da inserire nell’aeroporto di Fiumicino per riordinare e sanificare le sale imbarco/partenze, i servizi igienici e gli arredi.

Le selezioni si svolgeranno attraverso un Recruiting Day (un evento durante il quale l’azienda con numerose posizioni di lavoro aperte incontra i candidati per effettuare colloqui conoscitivi) che si terrà martedì 22 ottobre (dalle ore 9:30 alle 13:30 e dalle ore 14:00 alle 17:00) presso la sede del Centro per l’impiego di Roma-Testaccio sita in via Galvani, 108 (entrata dal civico 87).

Mansioni:

Pulizie delle aree aperte al pubblico, come i servizi igienici, le sale imbarco, le sale partenze e i relativi arredi, garantendo il riordino e l’igienizzazione degli ambienti.

Requisiti:

licenza media;

conoscenza dei prodotti e dei macchinari per il lavaggio di superfici;

buone capacità di problem solving;

patente B;

essere automuniti;

disponibilità part-time su turni anche notturni e festivi (6 ore al giorno con possibilità di straordinari).

Condizioni offerte, benecifi:

contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato;

retribuzione netta di circa 1.200 euro al mese;

premio qualità di circa 40 euro lordi al mese;

parcheggio gratuito;

buoni pasto da 8 euro al giorno (se si raggiungono le 8 ore di lavoro giornaliere);

sconto del 20% nei negozi presenti all’interno dello scalo;

divisa di lavoro.

Condizioni proposte: contratto a tempo determinato rinnovabile nel tempo, con assunzione diretta da

parte dell’azienda. Orario di lavoro su turni di 24 ore.

ADR Gestisce gli aeroporti di Ciampino e di Fiumicino, che dal 2019 riceve il premio Best Airport Awards

come migliore aeroporto della zona U.E.

Ti aspettiamo martedì 22 ottobre 2024 alle ore 9:00 presso il Centro per l’impiego di Roma Testaccio –

Porta Futuro in Via Galvani n. 108 – (entrata dal n. civico 87).

L‘ingresso è alle ore 9:00, dopo una breve presentazione dell’azienda seguiranno i colloqui individuali

rispettando l’ordine di arrivo dei candidati, quindi la selezione si svolgerà dalle ore 09:30 alle 13:30 e

dalle 14:00 alle 17:00.

PORTA IL TUO CV CARTACEO!

Per registrarsi e partecipare all’evento clicca qui.

Per maggiori informazioni clicca qui.