3946 posti di lavoro in tribunale: richiesta urgente e domande da presentare entro il 26 aprile | Lo stipendio è importantissimo

Quattromila posti di lavoro in tribunale: ecco in cosa consistono (ilquotidianodellazio.it / corporate+)

Grande occasione per tutti quelli che cercano lavoro: stanno assumendo in tribunale.

Siamo in un periodo storico non facile, per quanto riguarda il lavoro. Dalla pandemia di Sars-CoV-2 in poi, infatti, molte aziende hanno dovuto ridimensionare la propria attività produttiva e quindi il numero di dipendenti, lasciandone qualcuno a casa proprio per la difficoltà di mantenere gli stessi stipendi a tutti.

Molte persone, quindi, si trovano insoddisfatte sia per lo stipendio altalenante che per l’assenza di lavoro sicuro, stabile e gratificante: alcuni lavoratori, di fronte a proposte da loro giudicate poco equilibrate o scarsamente retribuite, preferiscono stare a casa e concentrarsi sulla ricerca di qualcos’altro.

Nelle ultime ore, però, in Italia è stata annunciata una nuova campagna di assunzioni in Tribunale, si parla di quasi 4mila posti: ecco di che lavoro si tratta, quali sono i requisiti per poter proporre la propria candidatura e cosa si deve sapere per ottenere un contratto.

Lavoro in Tribunale, arriva il Concorso

Il 6 marzo 2024 è stato pubblicato il nuovo Concorso Guardia di Finanza 2024, che prevede l’ammissione di 1330 allievi marescialli al 96° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza. Per chi è già appartenente al Corpo Guardia di Finanza, per partecipare al Concorso è necessario avere almeno 18 mesi di servizio, avere meno di 35 anni di età, non avere demeriti e non essere imputati, sospesi, in aspettativa o dichiarati non idonei.

Chi invece non appartiene al Corpo deve avere un’età compresa tra i 17 e i 26 anni, non dev’essere stato licenziato, destituito o dichiarato decaduto in un eventuale precedente arruolamento nelle Forze Armate e non avere alcuna condanna o misura di prevenzione alle spalle. Per quanto riguarda il titolo di studio, è sufficiente il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Le prove previste dal Concorso

La prima prova di preselezione consiste in un questionario a risposta multipla di cultura generale, quindi una prova scritta di cultura generale e una prova di efficienza fisica. C’è poi l’accertamento dell’idoneità psico-fisica e di quella attitudinale, quindi quella orale e quella facoltativa di conoscenza di una lingua straniera.

Per quanto riguarda le materie sono richieste quelle di storia, educazione civica, lingua inglese e informatica. Per presentare le proprie candidature si ha avuto tempo fino alle 12 del 6 aprile 2024.