In offerta al LIDL per soli 59.99 € e sei a posto per tutta l’estate: altrove la paghi 250€ | File interminabili già dalle luci dell’alba

Grande offerta al LIDL, approfittane immediatamente: costa davvero pochissimo.

Siamo finalmente in primavera e tra poche settimane entreremo nella stagione più amata, poiché quella delle vacanze e del relax: l’estate. Sono proprio questi i giorni perfetti per dedicarsi al giardino, così da prepararlo per goderselo al meglio nei giorni più caldi e in modo da renderlo fiorito, pulito ed accogliente per amici e parenti, o anche solo per sé stessi.

Chi ha un giardino sa quanto ci si debba dedicare, per averlo sempre sano e bello. Innanzitutto c’è da tagliare l’erba e sistemare le piante, le siepi o i fiori: in questo modo, cresceranno sempre sani e forti e renderanno l’ambiente colorato e accogliente. È poi utile pensare all’arredamento, sistemando un bel tavolo con le sedie così da fare qualche pranzo all’aperto e adottando qualche strategia per avere un po’ d’ombra, mediante un gazebo o un ombrellone.

Oggi vi parliamo di un volantino LIDL che sta letteralmente facendo impazzire tutti gli amanti dell’estate e del giardino pulito ed accogliente: c’è uno strumento che è venduto a un prezzo veramente folle, che non troverai altrove! Ecco di cosa si tratta.

Motosega elettrica, un prezzo folle

Uno strumento molto utile per la cura del giardino è quello della motosega. Perfetto per tagliare gli alberi, lo usa sia chi li pota a livello professionale, sia chi invece desidera avere un ambiente esterno sempre pulito e curato. Una delle più apprezzate è quella elettrica, dotata di motore: sebbene abbia bisogno di una vicina presa di corrente, garantisce una potenza importante (ma sempre inferiore rispetto a quella con motore a scoppio) ed è silenziosa, quindi ottima se non si vuole disturbare il vicino.

In questi giorni, alla LIDL c’è una motosega dal prezzo davvero incredibile: se pensate che potrebbe essere il momento giusto per acquistarne una, ecco qual è la cifra alla quale potresti accaparrartela in questi giorni!

Motosega elettrica alla LIDL: meno di 60 euro

Ebbene sì, da lunedì 8 aprile fino a lunedì 14 aprile alla LIDL è in vendita una motosega elettrica della Parkside, con un motore da 1600 Watt e una lunghezza di taglio di 34 centimetri. Per soli 59 anni, vanta tre anni di garanzia e, con l’attrezzo, è venduta anche una fodera per la lama ed una chiave multifunzione.

La catena è robusta ed è da 14” con passo 3/8”. Le maglie di trascinamento sono 52 e la velocità della catena è di 14,5 metri al secondo. Serve anche a voi? Correte a prenderla!