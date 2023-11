6 modi per risparmiare su Footlocker: spendere meno è possibile!

Footlocker è un’azienda, attiva anche online con un fornitissimo e-shop, specializzata nella vendita di capi d’abbigliamento, scarpe e accessori in stile sportivo, urban, streetwear e casual. La sua offerta si rivolge a tutta la famiglia, e include articoli provenienti dai migliori brand del settore. Il pubblico, negli anni, ha condotto al successo il marchio apprezzandone, in modo particolare, la vasta selezione di sneakers e gli articoli per un look perfetto in ambito street style. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Codice sconto Footlocker al primo acquisto e non solo

Per chi è nuovo agli acquisti sul sito dell’azienda e vorrebbe approfittare dei suoi vantaggiosi prezzi, è bene sapere che iscriversi alla newsletter permette di beneficiare di una serie di offerte speciali e di usufruire dei codici sconto Footlocker. Questi ultimi, ad esempio, vengono inviati in via prioritaria proprio agli iscritti al servizio. Allo stesso tempo, la registrazione permette di essere sempre informati in anteprima in merito i lanci ufficiali di nuove sneakers. Esistono però altre possibilità per scovare questi codici: un esempio possiamo trovarlo sulla pagina dedicata ai codici sconto Footlocker di Discoup, con il codice di 10€ grazie ai punti Xpoints. Infatti raggiunti i 40.000 punti si potrà riscattare un codice sconto da 10€ da utilizzare nei tuoi acquisti sullo shop.

Sconto studenti Footlocker

Data la natura della sua offerta, incentrata su sneakers sportive e capi streetwear, i negozi e il sito ufficiale Footlocker attirano moltissimi giovani, sempre attenti a cogliere cosa la moda abbia da offrire. Per andare incontro a chi studia, l’azienda ha voluto proporre loro uno sconto speciale. Per usufruirne è sufficiente essere iscritti al programma UNiDAYS.

Ma anche coloro che non studiano, ma hanno un’età compresa tra i 15 e i 25 anni, possono usufruire di uno sconto dedicato semplicemente caricando sulla sessione riservata nell’e-commerce un documento d’identità che certifichi l’età.

Vantaggi e opportunità di risparmio con il programma fedeltà FLX

Un’altra iniziativa ideata da Footlocker ad aver attirato il pubblico è il programma fedeltà FLX. Si tratta di un programma che l’azienda ha voluto strutturare su 3 livelli; ovviamente, più l’utente salirà di livello, maggiori saranno i premi ottenibili.

Se il livello X1 permette di guadagnare punti di benvenuto, usufruire della spedizione gratuita Footlocker, ricevere regali di compleanno e prendere parte a eventi riservati ai membri, il livello X2 (sono necessari 30.000 points per entrare a farne parte) prevede anche l’accesso a eventi premium e a prodotti esclusivi. Con 50.000 punti ha luogo il passaggio al livello più alto, l’X3 che, oltre a quanto indicato per gli altri 2, consente di partecipare a eventi su invito e a disporre di omaggi.

Ma c’è un altro valido motivo per prendere parte al programma: la possibilità di ottenere uno sconto Footlocker extra del 10% sugli articoli già a prezzo scontato.

Sconto di 10 euro Foot Locker

L’adesione al programma FLX è gratuita e, al momento dell’iscrizione si riceve SMS con un codice di verifica, valido per 10 minuti, da utilizzare per confermare la volontà di prendere parte al programma. Per verificare quali siano le ricompense previste in un determinato momento non occorre altro che collegarsi al sito web ufficiale di Footlocker. I punti sono riscattabili entro 365 giorni dall’ultimo acquisto effettuato sull’e-shop, pena il loro annullamento.

Grazie al programma FLX è anche possibile usufruire di sconti dell’importo di 10 euro o superiori, sempre attraverso l’accumulo di punti. Un buon modo per comprare risparmiando quanto occorre per completare al meglio il guardaroba con un occhio al portafoglio.

Saldi Footlocker

Il periodo dei saldi è uno dei momenti più attesi dagli appassionati di shopping, sia nei negozi fisici che in quelli online. E, ovviamente, ad attendere l’inizio di un periodo contraddistinto da sconti e promozioni elevate, è anche l’affezionata clientela di Footlocker.

Le settimane dei saldi sono un'ottima occasione non solo per rinfoltire la propria collezione di calzature, ma anche per rinnovare il proprio armadio grazie a ribassi essi su articoli come t-shirt, felpe, giacche, gonne, pantaloni, abiti completi e leggings. Da non dimenticare sono anche gli sconti su cappelli e berretti, calzini, abbigliamento intimo e altri accessori.

Il Black Friday di Footlocker

Un altro evento imprescindibile per chi vuole fare buoni affari sull’e-shop è rappresentato dal Black Friday Footlocker. È durante questo appuntamento fisso di novembre che le offerte su prodotti appartenenti a tutte le categorie raggiungono il loro massimo e in cui conviene approfittare dell’acquisto di prodotti esclusivi o comunque i cui prezzi sono poco accessibili durante il resto dell’anno. Un esempio? Le scarpe da basket come le Jordan 4 o le Jordan 1, ormai calzature di riferimento per chi ama lo streetwear, scarpe da running di fascia alta, calzature da trekking e stivali. E per una vacanza invernale in una spiaggia caraibica, è possibile approfittare dei ribassi su ciabatte e infradito per inserire in valigia quanto desiderato.

