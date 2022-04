A Collepardo (Frosinone) la “festa della primavera”

Si terrà nel weekend del 30 aprile e primo maggio a Collepardo, nel cuore della Ciociaria, l’attesa “Festa della Primavera” realizzata dalla locale Pro Loco con il patrocinio del comune. All’interno dei giardini pubblici “O.Cicalé” verranno allestiti spazi culturali, stand artigianali ed enogastronomici e aree giochi per i bambini.

A disposizione dei turisti che vorranno con l’occasione visitare il bellissimo centro storico della cittadina o saperne di più sulle sue ricchezze paesaggistiche e naturali (come il pozzo d’Antullo e le celebri grotte di Collepardo), verrà installato un infopoint turistico a cura della Pro Loco.

“Sarà una bellissima occasione di socialità” dice l’assessore alla cultura Elisabetta Melchiorri

Si parte sabato 30 aprile dalle 10 del mattino e fino alle 19. In questa giornata, interverrà il circolo di Legambiente Lamasena, a rafforzare quel messaggio di rispetto della natura e delle sue ricchezze che a Collepardo sono un biglietto da visita conosciuto in tutto il mondo. Durante tutte e due le giornate (il primo maggio il programma è dalle 15 alle 19) ci saranno giochi e intrattenimento per grandi e piccoli.

L’assessore alla cultura, spettacolo e pari opportunità Elisabetta Melchiorri esprime la sua soddisfazione per un ritrovato clima di festa e socialità: “Questa festa mancava da un po’ a causa del Covid, ma grazie alla collaborazione con il florovivaista Marco Grande, che l’aveva già organizzata in passato, siamo riusciti finalmente a riproporla”.

A chi sente di dire grazie? “Ringraziamo la Pro Loco e tutte le associazioni che si sono adoperate – dice l’assessore Melchiorri -. Un grazie speciale va anche al circolo Lamasena di Legambiente. Non vediamo l’ora di far scoprire le bellezze di Collepardo soprattutto a chi non è mai stato nel nostro territorio”. Sul sito del comune, si possono trovare info e dettagli ulteriori sulla festa.

