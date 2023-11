A Ostia in via Mar Rosso apre lo “Sportello lavoro”, servizio gratuito per i cittadini

“Una bella notizia. Da giovedì 16 novembre, su appuntamento, apre nella nostra sede di Via Mar Rosso lo ‘Sportello Lavoro’. In sinergia con la ‘Casa del Cittadino’, grazie a un gruppo molto qualificato di volontari, si amplia così l’offerta di servizi gratuiti ai cittadini del nostro territorio. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

E’ un servizio di informazione e orientamento, consulenza e tutela, sulle questioni riguardanti il lavoro e la normativa di riferimento”. Così in una nota Marco Possanzini, Capogruppo Sinistra Civica Ecologista Municipio Roma X – Sinistra Italiana.

“Nell’epoca del lavoro povero e della precarietà lavorativa diventata oramai sistema, tutelare i diritti di chi lavora significa provare a fare qualcosa di utile per le persone. Presso lo Sportello Lavoro si potranno verificare in dettaglio le buste paga, ricevere consigli e/o contatti per avviare una vertenza, ricevere informazioni sulla normativa in vigore in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e molto altro.

Lo ‘Sportello Lavoro’ – prosegue – vuole essere quello strumento in più a disposizione dei cittadini anche per orientarsi nella giungla dei contratti di lavoro che aprono le porte alla precarietà a vita. Con lo ‘Sportello Lavoro’ e la ‘Casa del Cittadino’ vogliamo che la nostra sede, oltre ad essere una sezione di partito, sia anche quel luogo utile ai cittadini dove poter trovare servizi e sostegno disinteressato.

Ovviamente per qualsiasi domanda o segnalazione sarà possibile anche interagire direttamente con il gruppo municipale di Sinistra Civica Ecologista. Ci teniamo a sottolinearlo, i servizi offerti nella nostra sezione sono assolutamente gratuiti e non comportano obbligo di iscrizione ad alcun partito o sindacato.

Le nostre porte sono aperte a tutti. Con lo ‘Sportello Lavoro’ e la ‘Casa del Cittadino’ – conclude – vogliamo far vivere nel nostro territorio quella Sinistra utile e concreta che serve a tutti e tutte, soprattutto alle persone più fragili e dimenticate”. (Com/Red/Dire)

© Riproduzione riservata