Test d’intelligenza, quanti volti vedi nell’immagine: il numero esatto lo indovinano solo i geni

Sottoponiti a questo test d’intelligenza, e dai prova a te stesso e agli altri di essere davvero un genio.

Solo i veri cervelloni riescono a scoprire qual è la soluzione corretta del quiz, senza ricevere nessuna aiuto. Tira fuori le tue migliori capacità di osservazione, e in bocca a lupo.

Se vuoi superare con successo il test d’intelligenza, prova a osservare con attenzione l’immagine e cerca di indovinare quanti volti contiene. Fai attenzione: solo il 3 per cento di coloro che affrontano la sfida riescono a risolvere l’enigma.

Non tutti riescono a capire qual è la risposta giusta, perché l’illustrazione è stata creata ad arte per confondere chi la osserva, dunque fai del tuo meglio, e non ti lasciar distrarre da nulla. Aguzza la vista.

Test d’intelligenza, il numero di volti che vedi nell’immagine ti dirà quali sono le tue vere capacità

Il test dell’intelligenza che stai per affrontare è per veri esperti, abili osservatori, che guardando un’immagine, anche se questa è ricca di elementi visivi, sono capaci di coglierne in pochissimo tempo ogni singolo dettaglio. Non tutti hanno questa attitudine, ed è per tale ragione che il test d’intelligenza è in grado di dirti qual è il livello delle tue capacità. L’immagine in questione rappresenta dei volti, delle facce, però non sono tutti chiari, o meglio, alla prima occhiata se ne colgono solo alcuni. Tu quanti pensi che siano i visi del disegno?

Bene, ora concentrati al massimo, aguzza la vista, e rispondi alla domanda. Cerca di cogliere ogni piccolo particolare dell’illustrazione e quando sarai pronto, vai a leggere la soluzione finale del test d’intelligenza, per scoprire se hai superato o meno questa complicata sfida. Fai del tuo meglio, in bocca al lupo!

Soluzione del test

Questa immagine è stata realizzata ad hoc per confondere l’occhio umano, quindi qualsiasi sia il risultato sappi che il fatto stesso di esserti messo alla prova, è già un successo. La verità è che nell’immagine del test si nascondono ben 9 volti diversi. Se sei riuscito a individuarli tutti, allora ti facciamo i nostri più sentiti complimenti. Se non sei riuscito a capire dove sono nascosti, non ti scoraggiare: solo il 9 per cento degli utenti riesce a trovare da solo la soluzione corretta di questo particolare test.

Impegnati di più la prossima volta, e di certo otterrai un risultato migliore. Intanto prova a esercitarti con altri test d0intelligenza, così da affinare le tue capacità e la tecnica di osservazione di immagini complesse. Buon divertimento.