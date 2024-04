Corsa folle all’Eurospin, hanno messo questo elettrodomestico a soli 24,99 euro: stanno già finendo le scorte

All’Eurospin c’è un’offerta che fa sognare tutti: un elettrodomestico comodissimo.

Quando pensiamo alla vita prima dell’avvento della tecnologia, ci viene male a pensare a una casa senza lavatrice, senza lavastoviglie o senza aspirapolvere. Oggi come oggi, infatti, tutti questi elettrodomestici ci aiutano nella vita di tutti i giorni e non sapremmo più farne a meno.

Uno dei problemi degli elettrodomestici, soprattutto nell’ultimo periodo, è però quello del prezzo. Anche a causa delle crisi produttive ed economiche degli ultimi anni, infatti, questi indispensabili aiutanti delle pulizie di casa si caratterizzano per prezzi altissimi, a volte insostenibili da parte delle famiglie.

Oggi, fortunatamente, possiamo parlarvi di un’offerta di Eurospin che vi farà tirare un sospiro di gioia e di sollievo. Il prezzo è estremamente competitivo e le scorte stanno già finendo, a causa delle elevate richieste da parte dei clienti: ecco di che cosa si tratta.

Eurospin, offerta folle: costa meno di 25 euro

Ciò di cui vi vogliamo parlare oggi è l’aspirapolvere portatile a batteria Enkho Professional. Sebbene il prezzo sul sito di Eurospin si aggiri solitamente sui 40 euro, da qualche ora solo ed esclusivamente online lo sconto del 38% consente a chiunque lo desideri di portarselo a casa con una spesa di solo 24,99 euro!

Questo aspirapolvere permette di raccogliere briciole, detriti e polvere da qualsiasi superficie con comodità e agio. L’impugnatura è infatti morbida e il contenitore di raccolta si caratterizza per un filtro completamente lavabile, quindi comodo anche per chi soffre di allergie. Questo ha una capienza di 400 ml, per cui può essere usato a lungo prima della pulizia.

Come acquistarlo

Per ottenere questo aspirapolvere portatile a questo prezzo imbattibile, bisogna andare sul sito di Eurospin e acquistarlo da lì: solo online, infatti, si può approfittare di questa offerta. Il prodotto viene venduto nel colore grigio e il peso, compreso di imballaggio, si aggira intorno ai 2,5 kg.

Una volta acquistato e pagato, il prodotto lo si può andare a ritirare gratuitamente nei punti vendita dislocati nel territorio italiano. In alternativa, pagando solo 4.99 euro, lo si può ricevere a casa nella fascia oraria che si preferisce.