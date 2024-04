Furti in casa, questi segni sul citofono sono il nuovo codice dei ladri: come devi comportarti se li vedi

I segni dei ladri sul campanello: ecco come distinguerli (ilquotidianodellazio.it / depositphotos)

Ecco quali sono i segni sul citofono con cui i ladri si parlano tra di loro: occhi aperti.

Soprattutto in città, i ladri sono purtroppo una realtà con cui si deve fare i conti tutti i giorni. Per quanto si possa prestare attenzione a chiudere bene porte e finestre e a installare un sistema antifurto comodo e funzionante, spesso i malviventi riescono ad aggirare anche questi sistemi di sicurezza.

Chi subisce un furto in casa sa quanto avvilente e doloroso possa essere. Al di là dei beni di cui si viene espropriati, ci si sente violati in ciò che si ha di più intimo, cioè la propria casa e si inizia a temere di subire un altro attacco simile in un tempo breve.

Oggi vi parliamo dei segni sul citofono con i quali i ladri si parlano tra di loro e mediante i quali indicano quali case sono papabili per un furto, quali invece sono poco affrontabili e così via: imparate a conoscerli e controllate subito il vostro citofono.

Citofono, ecco i segni dei ladri da non lasciarsi sfuggire

Iniziamo dal segno che indica che quella determinata casa è un buon obiettivo: si riconosce poiché è una x, così come la scriviamo anche noi. Il segno della casa molto buona, invece, consiste in cinque pallini vuoti: tre sono alla base, mentre due sono al primo livello come ad andare a creare una piramide. La casa con gente amichevole, invece, è un ovale appoggiato sul lato più lungo, sempre vuoto al centro.

Ci sono poi alcune lettere a cui prestare attenzione. La “M” indica che il momento migliore della giornata per provare ad effettuare l’attacco è quello del mattino, “AM” invece si riferisce al pomeriggio e “N” indica la notte. La “D”, invece, indica il giorno della domenica ed è uno dei più comuni.

Altri segni sulle porte e sui cancelli

Sulle porte di casa, uno dei segni dei ladri più comuni è “K”: questa indica un pericolo che, ad esempio, può consistere nella presenza continuativa di qualcuno all’interno della casa. Se invece in casa c’è un cane, i ladri lo indicano con una scala stilizzata in posizione orizzontale, oppure un triangolo rovesciato senza base. Nel caso in cui, invece, si legga una “C” molto squadrata, questo potrebbe indicare che la casa è ricca.