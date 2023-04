A1. Camion in fiamme, chiuso tratto Valmontone-Diramazione Roma sud

Sulla A1 Milano-Napoli, tra Valmontone (Rm) e il bivio con la Diramazione di Roma sud, in direzione di Firenze, si è resa necessaria la chiusura del tratto per un camion che ha preso fuoco all’altezza del km 585,5. All’interno del tratto chiuso il traffico non è più bloccato. In direzione di Napoli si è costituita una coda di 2 km per i soliti curiosi tra il bivio con la Diramazione di Roma sud e Valmontone.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incendio, come e perché si è sviluppato. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento del mezzo pesante. Al km 585 della Autostrada Milano-Napoli sono giunte oltre a pattuglie della Polizia stradale, Vigili del Fuoco, e mezzi di soccorso del 118, autoambulanze.

Suggerimenti: entrate e uscite alternative

Chi viaggia verso Firenze deve uscire a Valmontone, dove si è formata una coda di 4 km. Di conseguenza, consigliamo di anticipare l’uscita a Colleferro e, dopo aver percorso la statale 6 Casilina, rientrare in autostrada sulla Diramazione Roma sud a San Cesareo. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso. Così consiglia la società “Autostrade per l’Italia.”

Perchè un camion prende fuoco mentre viaggia?

Secondo uno studio effettuato da TT Club sugli incidenti di questo tipo accaduti nel 2019, nel 65% dei casi le fiamme nascono nel gruppo ruote e freni, a causa del surriscaldamento dei freni, dei cuscinetti delle ruote o di guasti al mozzo. Il surriscaldamento può portare alla combustione del grasso dei cuscinetti, con propagazione delle fiamme fino agli pneumatici. Questi ultimi non prendono fuoco facilmente, ma quando succede sono difficili da estinguere.

