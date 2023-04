Ferentino, incidente mortale: motociclista si schianta contro un camion

Una moto e un’auto si sono scontrati, ieri pomeriggio, 26 aprile poco prima delle 17, sulla via Casilina al km 80 nel comune di Ferentino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e gli operatori del 118.

Ferentino, incidente mortale: perde la vita un motociclista

Il motociclista purtroppo è morto sul colpo. A perdere la vita un sessantottenne di Ferentino che era alla guida della due ruote.

Il tratto stradale è rimasto temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni per prestare i primi soccorsi. Successivamente sono state effettuate le operazioni di messa in sicurezza del tratto stradale e dei mezzi coinvolti che sono stati rimossi. Il tratto stradale è stato aperto al traffico con senso unico alternato per circa un’ora e trenta minuti, fino al ripristino completo della viabilità alle ore 18:30.

