A1. Incidente tra un’auto e un furgone, coda di 8 km tra San Cesareo e Colleferro

Sulla Autostrada A1 Milano Napoli, tra il Bivio per la Diramazione Roma sud e Colleferro verso Napoli, si sono formati 8 km di coda per un incidente in cui sono rimasti coinvolti un furgone e un’auto al km 589 e 400. Coda di 8 km dal km 581 in direzione Napoli.

Code tra San Cesareo e Valmontone

Dal km 581 in direzione Napoli si registra una coda di 3 km tra Bivio A1/Diramazione Roma sud e Valmontone per incidente (aggiornamento ore 20:49).

Alternative consigliate da Autostrade per l’Italia

L’entrata consigliata da Autostrade per l’Italia verso Napoli: Colleferro. Uscita consigliata provenendo da Firenze: San Cesareo su A1 Diramazione Roma sud – GRA.

A chi viaggia verso Napoli, si consiglia di uscire a San Cesareo sulla Diramazione Roma sud e rientrare in autostrada a Colleferro, dopo aver percorso la SS Statale 6 Casilina.

Autoambulanza e Polizia stradale sul posto

Sul posto, sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso. Un’autoambulanza si sta facendo strada verso l’uscita di Colleferro.

