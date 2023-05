Cristiana Carrozza, lista civica Attiva, una politica che ha già vinto

Siamo giunti alla giornata di chiusura della campagna elettorale, che la lista civica Attiva Valmontone ha deciso di celebrare oggi, venerdì 12 maggio, in Piazza della Repubblica, a partire dalle ore 19:00.

Chiusura della campagna elettorale

Una campagna elettorale all’insegna del “Buon senso”, cosi ha commentato Cristiana Carrozza, la candidata sindaco per la lista Attiva.

“Abbiamo deciso di differenziarci da tutti gli altri anche in questo senso: buone maniere e zero polemica! non ci avete visti (e mai ci vedrete) coinvolti in spiacevoli teatrini di rancori personali. Il modo di svolgere la stessa campagna elettorale, a mio avviso, ti dice qualcosa in più delle persone che la stanno svolgendo. Chi ha deciso di stare da un’altra parte ha solo idee diverse dalle mie ma non è un mio nemico!”

Questo è stato il filone conduttore della lista Attiva durante tutto l’iter di campagna elettorale. La Lista ha scelto una linea comunicativa genuina e propositiva sui social e tra la gente, basata sulla politica alla vecchia maniera, il vecchio “porta a porta”: “Siamo stati davvero gli unici che hanno potuto bussare a tutte le case senza prendersi porte in faccia, poiché la gente ha grande stima di noi.

Durante tutti gli incontri pubblici sono sempre andata da sola, senza alcun politico che venisse a calarmi le soluzioni dall’alto, avevo solo i miei candidati accanto a me, e le nostre idee per questa città, anche in questo ci siamo differenziati”.

La lista Attiva di Cristiana Carrozza tra la gente

La nostra campagna elettorale è stata interamente tra le persone di Valmontone, li abbiamo incontrati nei mercati, nei loro quartieri, siamo entrati nelle loro case, ci sono venuti a cercare nel nostro comitato, che ricordo, abbiamo lasciato aperto anche di domenica poiché il servizio verso le persone non conosce riposo settimanale”.

Sono stata informata di una “rissa” o comunque di un momento di forte tensione, avvenuto qualche giorno fa, durante il comizio di una candidata, con altri personaggi candidati in altre liste. Ecco io reputo tutto questo imbarazzante e nocivo per la “buona politica”. Le persone, già angosciate dagli episodi di stasi politica e disservizio presenti in questa città, non andrebbero ulteriormente avvilite in questa maniera, non mi stanco mai di dire che, girando in tutte le case, ho intercettato personalmente episodi gravissimi di povertà, e per questo ci sto malissimo, non vedo l’ora di poter aiutare quelle persone.

Mentre i miei concorrenti politici sono impegnati a denunciarsi reciprocamente e a sfiorare risse pubbliche duranti i loro comizi, noi stiamo capendo come porre fine a tutto il divario economico, culturale e urbanistico presente in città!

La mancanza di un confronto corretto e civile

Comunque vadano le cose mi auguro che torni di moda l’educazione e la serietà in certi contesti e il consiglio comunale di Valmontone ne è totalmente privo. Durante le discussioni si utilizzano linguaggi inappropriati, e si parla in maniera arrogante e poco elegante, sicuramente poco appropriata ad un contesto politico. Purtroppo questo modo di fare lo hanno dimostrato anche durante questo periodo di campagna elettorale”.

La polemica, in certi casi, sopperisce la mancanza di idee e di azioni concrete per questa città. Siamo stati ignorati e bloccati su alcuni gruppi social di discussione pubblica, hanno commissionato comunicati dove noi non siamo stati neanche menzionati come alternativa per la città, ma la nostra voce è arrivata forte e chiara comunque , perché appunto, genuina e sincera! sono certa che questo l’hanno capito bene i cittadini di Valmontone.

Continueremo a cercare fortemente di distinguerci anche dopo. Mantenendo un approccio alla politica e al cittadino propositivo e cordiale. Questa cosa ci ha già premiati durante la campagna elettorale.

