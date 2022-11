Acquistare casa nel quartiere giusto con l’agenzia immobiliare Roma

Comprare una casa è una decisione, dal punto di vista finanziario, enorme. Potresti volerla acquistare nella tua città natale, che è Roma, ma è diventato costoso, a tratti proibitivo. Allora ti hanno consigliato di acquistare in un quartiere più economico, ma come si fa a sapere qual è il quartiere migliore? Magari uno che con il tempo diventerà migliore di come è adesso?

Per alcuni acquirenti la posizione in cui si acquista la casa è fondamentale, a volte imprescindibile, ma ci sono anche acquirenti che sono flessibili dal punto di vista della zona. Non tutti sanno esattamente dove vogliono vivere, o semplicemente non hanno budget sufficiente per vivere in determinati quartieri.

I prezzi delle case variano notevolmente tra le zone della regione e anche tra diversi quartieri nella stessa area della metropolitana. Ma come si fa allora ad acquistare una casa nel quartiere giusto? Grazie all’agenzia immobiliare Roma Gruppo Capital questo è possibile.

Agenzia immobiliare Roma: ecco come scegliere un quartiere in cui acquistare casa

Pensa a quante persone conosci che sognano di vivere nel perfetto e appartato vicolo cieco a soli dieci minuti a piedi dal centro della città. Se tutti hanno lo stesso sogno, puoi scommettere che è costoso.

La posizione è un’idea un po’ soggettiva quando si tratta di immobili. Ma ci sono anche fattori oggettivi da tenere in considerazione, che possono essere più o meno importanti in base ai propri desideri personali:

Servizi nelle vicinanze

La vicinanza a servizi come negozi di alimentari, ristoranti, lavanderie a secco, e altri luoghi frequenti dalle persone aumenterà sempre il valore della casa. Oltre alle aree commerciali, altri servizi preziosi includono stazioni e fermate dei trasporti pubblici, parchi, aree naturali o scuole.

Domanda nel quartiere

Se un quartiere è molto richiesto e ricercato, per forza di cose il costo di affitto potrebbe essere alto e insostenibile per alcune tasche. Ognuno dovrebbe guardare al proprio budget e capire in base a quello, in quali aree bisogna restringere la ricerca, così da avere già una prima lista da cui poter estrapolare il vincitore finale.

Sviluppo futuro

Bisogna conoscere quali potrebbero essere i piani futuri per il quartiere e quindi sapere oltre ai servizi già presenti, quali saranno quelli che potranno essere in futuro, così da avere un quadro chiaro di cosa offrirà la zona non soltanto nel presente ma anche per tutti gli anni in cui abiterai con la tua famiglia in quella casa.

