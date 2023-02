Aiga Rieti a Milano per l’Assemblea Nazionale dei Giovani Avvocati

Nei giorni 3 e 4 febbraio scorsi si è svolta a Milano l’Assemblea Nazionale dei Giovani Avvocati AIGA, la sezione di Rieti era presente con il Presidente, Avv. Angelo David D’Ambrogio.

Nuovo incarico per l’Avv. Angelo David D’Ambrogio

Più di 350 avvocati di tutta Italia si sono dati appuntamento nella città meneghina dove, in occasione del Consiglio Direttivo Nazionale, personaggi di spicco della politica e dell’avvocatura italiana si sono alternati. E hanno affrontato tematiche importantissime tra cui l’ormai prossima entrata in vigore della riforma Cartabia e il dibattuto tema del carcere duro previsto dal 41 bis dell’ordinamento penitenziario che in questi giorni sta animando lo scenario politico del Paese.

In occasione del CDN il Presidente dell’AIGA nazionale Avv. Francesco Paolo Perchinunno ha conferito un importante incarico all’Avv. Angelo David D’Ambrogio, nominandolo a capo del Dipartimento Politico PNRR e Semplificazioni di cui era già componente insieme all’amministrativista cosentino Avv. Valerio Zicaro.

Avv. Valerio Zicaro e Avv. Angelo David D’Ambrogio

“Sono lusingato del riconoscimento e della nomina che il Presidente Perchinunno ha voluto conferirmi, segno evidente che in questo ultimo anno e mezzo è stato svolto un importante e propositivo lavoro”.

Coinvolgere di più gli avvocati nelle decisioni che contano

Dell’avvocato D’Ambrogio, infatti, l’idea di sollecitare all’allora premier Mario Draghi e al Coordinatore del tavolo permanente Tiziano Treu il coinvolgimento dell’AIGA al tavolo delle riforme inserendo la categoria professionale degli avvocati – fino a quel momento priva di rappresentanza – nei tavoli decisionali della politica del nostro Paese.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell’Italia, infatti, prevede investimenti e riforme per 191,5 miliardi di euro articolati in 6 Missioni con 16 Componenti che passano inevitabilmente attraverso una serie di riforme della Giustizia, sia in materia civile che penale.

In occasione del CDN, inoltre, il Presidente Nazionale ha omaggiato due noti Presidenti Nazionali del passato, l’Avv. Dario Greco, neo eletto Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, e l’Avv. Giuseppe Sileci, presidente AIGA dal 2008 al 2011.

