Roma, tassista riconsegna portafogli con ingente somma di denaro

È accaduto nei giorni scorsi, quando un tassista romano della cooperativa Pronto Taxi 6645 ha prelevato alcuni clienti da un noto albergo della Capitale, portandoli alla stazione Termini. Una corsa come tante altre. In questo caso, i clienti che hanno chiesto il servizio di taxi, evidentemente, hanno programmato un bel viaggio a Roma e in altre città d’arte, visto che al loro seguito hanno molti bagagli e il tassista li carica sulla vettura e parte per la stazione Termini.

Buone notizie dal mondo taxi

Il portiere dell’albergo successivamente farà una nota di encomio in cui scriverà anche della pazienza e della estrema cortesia e attenzione del tassista nell’operazione del carico bagagli, visto che tra le valigie c’erano anche oggetti delicati e fragili. Arrivano a Termini, il tassista scarica dall’auto i bagagli, riceve il compenso della corsa e, come è abitudine dei tassisti dopo ogni corsa, controllano che sia tutto in ordine sui sedili posteriori. E nota subito un portafogli lasciato dai passeggeri appena scesi, con una ingente somma di denaro all’interno. Parliamo di migliaia di euro.

Non potendo più riconsegnarla al proprietario che nel frattempo era entrato all’Interno della stazione, torna verso l’albergo, lo consegna al concierge e si assicura che il portafogli sarà riconsegnato al legittimo proprietario. L’albergatore rintraccia la persona e restituisce il portafogli.

Questa è una buona notizia, come tante altre notizie positive che riguardano gli operatori di questo servizio pubblico, il “Taxi”. Purtroppo le buone azioni dei tassisti vengono raramente raccontate dai media, perché per la stampa le buone notizie non sono notizie. Ed è un peccato, a nostro avviso lo sono eccome e possono aiutare a conoscere e a giudicare meglio i fatti.

Abbiamo contattato il segretario nazionale di Fast Confsal Taxi, Raffaele Salina

“Innanzitutto mi preme ringraziare le attenzioni che la vostra testata giornalistica ci rivolge. Aggiungo che le buone azioni da parte dei tassisti ce ne sono molte. Come ho sempre segnalato, anche sulle pagine del vostro giornale, qualcuno ha interesse a caratterizzare il tassista come un approfittatore, un disonesto. Una persona volgare e di cui non fidarsi.

La cronaca invece ci racconta un’altra verità e il report ultimo, commissionato da una nota sigla sindacale ad una altrettanto autorevole agenzia demoscopica, ci dice che il servizio taxi italiano è gradito all’89% della popolazione. Proprio in quei contesti che ci vengono imputati. Spero che i risultati di questa importante indagine demoscopica vengano diffusi e arrivino a tutti per dimostrare che dietro le campagne contro la categoria dei taxi spesso ci sono intenti denigratori”.

“Ancora fango sui tassisti: Li quereliamo”

© Riproduzione riservata