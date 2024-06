Al via la Maturità 2024: la prima prova scritta di italiano, le tracce sono 3

Oggi, mercoledì 19 giugno, oltre 526mila studenti iniziano la Maturità 2024 con la prima prova scritta di italiano. Questa prova, che mira a valutare la padronanza della lingua italiana, le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche degli studenti, prenderà il via alle 8:30 in tutti gli istituti d’Italia, con una durata massima di sei ore.

Maturità: le tre tipologie di scritto

Gli studenti potranno scegliere tra tre tipologie di tracce. La Tipologia A, che prevede l’analisi del testo, offre due brani di prosa o poesie di autori italiani dall’Unità d’Italia a oggi. La Tipologia B, il testo argomentativo, introdotta l’anno scorso, propone tre tracce su ambiti diversi: artistico, letterario, filosofico, storico, economico, sociale, tecnologico e scientifico. Una di queste tracce è obbligatoriamente di ambito storico. Infine, la Tipologia C, il tema di attualità, presenta due tracce su argomenti vicini alle esperienze dei maturandi.

La seconda prova e il colloquio orale

La seconda prova scritta, prevista per domani, sarà differente per ogni indirizzo di studio. Per esempio, al Liceo classico si affronterà il greco, mentre al Liceo scientifico, la matematica. A seguire, dal lunedì successivo, inizieranno le prove orali. Il colloquio partirà dall’analisi di un materiale scelto dalla commissione e proseguirà con la presentazione delle esperienze dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro). Ogni studente dovrà dimostrare le competenze acquisite, compresa l’Educazione civica, in un colloquio della durata complessiva di circa 50/60 minuti.

Il sistema di valutazione

Il primo scritto assegna un massimo di 20 punti, mentre il credito scolastico accumulato nel secondo biennio e nell’ultimo anno può valere fino a 40 punti. Il voto finale dell’Esame di Stato, espresso in centesimi, si suddivide in: massimo 40 punti per il credito scolastico, massimo 20 punti per il primo scritto, massimo 20 punti per il secondo scritto, e massimo 20 punti per il colloquio. La commissione può assegnare fino a 5 punti di bonus per chi ne ha diritto, con il punteggio massimo di 100 e la possibilità della lode.

Fake news e sicurezza

Come ogni anno, la Polizia postale, in collaborazione con Skuola.net, ha lanciato la campagna “Maturità al sicuro” per contrastare le fake news che circolano sugli esami. Un sondaggio condotto da Skuola.net ha rivelato che quasi un quarto degli studenti crede erroneamente di poter tenere il proprio smartphone durante le prove, mentre il 17% pensa che lo smartwatch possa essere usato senza limitazioni.

Toto tracce

Il toto tracce impazza tra gli studenti, con previsioni che includono D’Annunzio, Pirandello, Ungaretti e Montale. Altri possibili temi riguardano l’attualità, come il conflitto tra Israele e Palestina, l’intelligenza artificiale, il delitto Matteotti e Oppenheimer, protagonista del recente film premio Oscar.

In questo clima di attesa e nervosismo, gli studenti si preparano a dimostrare il frutto di anni di studio e sacrifici, consapevoli che la maturità rappresenta un passaggio cruciale nel loro percorso di vita. Buona fortuna a tutti i maturandi!