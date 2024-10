Lago di Giulianello e Via della Transumanza, messi a rischio da attività industriali: l’interrogazione di Marotta alla Regione Lazio

Nella giornata di oggi, Claudio Marotta, capogruppo di Verdi e Sinistra nonché presidente della Commissione vigilanza sul pluralismo dell’informazione della Regione Lazio, ha presentato un’interrogazione al presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, per fare luce sulle misure che la Regione Lazio intende adottare per garantire la protezione e la valorizzazione del “Lago di Giulianello” e della “via della Transumanza”, quest’ultima Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco.

Il Lago di Giulianello si trova nel territorio di Giulianello, frazione di Cori in provincia di Latina, ma amministrativamente fa parte del territorio di Artena, comune della città metropolitana di Roma Capitale, nel Lazio.

Il consigliere Marotta, in una nota ufficiale, ha evidenziato come il “Lago di Giulianello” rappresenti un monumento naturale di elevata importanza ecologica e paesaggistica, la cui gestione è affidata ai comuni di Artena, in provincia di Roma, e di Cori, in provincia di Latina. La zona è anche attraversata dall’antica via della Transumanza, percorso storico e culturale di grande rilevanza, oggi tutelato dall’UNESCO.

Questo patrimonio unico, secondo Marotta, è messo a rischio da progetti industriali che potrebbero comprometterne l’integrità ambientale e paesaggistica del sito.

Nella sua interrogazione, Marotta ha espresso preoccupazione in merito al progetto di ampliamento di uno stabilimento situato nell’area, che prevede la costruzione di un nuovo forno di calcinazione a ciclo continuo, alimentato mediante combustione di rifiuti di legno, e un nuovo impianto per la produzione di idrato di calcio, con una capacità produttiva totale di 400 tonnellate al giorno.

Tale progetto include anche la realizzazione di strutture imponenti, tra cui forni alti 32 metri, 23 camini (contro i 7 attuali) e un edificio di oltre 60 metri di altezza. Queste modifiche, secondo Marotta, rischiano di causare danni significativi ad un’area di grande valore ambientale e paesaggistico, oltre che culturale.

“Il Lago di Giulianello e la via della Transumanza rappresentano un patrimonio di inestimabile valore, sia dal punto di vista ambientale che culturale, e il rischio che questi possano essere irrimediabilmente danneggiati dalle emissioni e dalle attività industriali è inaccettabile” ha dichiarato Marotta.

Il consigliere ha inoltre sottolineato come la costruzione di tali impianti possa rappresentare una mancanza di rispetto nei confronti dell’importante riconoscimento Unesco attribuito alla via della Transumanza, e una grave disattenzione verso la salvaguardia del territorio.

“L’area oggetto di ampliamento – afferma Marotta nella nota – ricade in un ambito di rilevante interesse ecologico e paesaggistico nel Comune di Artena, ai confini con Giulianello e Lariano, a poche centinaia di metri dal monumento naturale “Lago di Giulianello”, in prossimità della richiamata via della transumanza patrimonio immateriale dell’Unesco ed a pochi chilometri in linea d’aria dalla Zona di Protezione Speciale (ZPS) “Monti Lepini””.

L’interrogazione si conclude con un invito alle istituzioni regionali a prendere provvedimenti immediati per salvaguardare il patrimonio naturale e culturale della zona, adottando tutte le misure necessarie per evitare danni irreparabili all’ambiente e alla comunità che da sempre lo abita.

In attesa delle risposte ufficiali da parte della Regione Lazio, l’intervento di Claudio Marotta pone l’accento su un tema di grande rilevanza per la protezione del territorio laziale, richiamando l’attenzione su una questione che riguarda non solo la tutela ambientale, ma anche il rispetto per la storia e la cultura di un’area che ha molto da offrire in termini di biodiversità, tradizioni e bellezze paesaggistiche.