Alessio Zaccariello è Il “Markettaro Schietto”, il consulente marketing senza peli sulla lingua

È tutta espressa nel nome la filosofia che contraddistingue il Markettaro Schietto, alias Alessio Zaccariello, e che oggi abbiamo deciso di intervistare.

Ciao Alessio! Vuoi che ti chiamiamo Alessio o Markettaro Schietto?

Ciao e grazie. Per me è un piacere essere qui. Ovviamente chiamami come vuoi, l’importante è che mi dai del tu. 🙂

Allora entriamo subito nell’argomento: chi è il markettaro schietto?

Il markettaro schietto è un consulente marketing che aiuta titolari d’impresa, coach e consulenti a vendere i propri servizi online e di conseguenza, aumentare il loro fatturato, nel modo più pratico, vero ed etico possibile.

Perché nasce il markettaro schietto?

Perché, onestamente, sono stanco di vedere tanti fuffa guru e improvvisati online, che non solo chiedono un sacco di soldi ma che fanno perdere tempo prezioso a tutte quelle realtà che invece di tempo non ne hanno…

L’online purtroppo, essendo un universo accessibile a tutti, ne è pieno di questi personaggi.

E bada bene…con questo non sto insinuando che io sia il migliore, o che online non ci siano dei professionisti validi (lungi da me far passare questo messaggio, anche perché io stesso mi avvalgo del supporto di tanti bravi collaboratori); ma semplicemente, credo sia opportuno dire, al cliente che decide di affidarti il marketing della propria attività, come stanno realmente le cose, senza tanti ma e senza tanti se. Anche perché la verità, per quanto cruda, paga sempre.

Scusaci, ma questa non dovrebbe essere la prassi?

Assolutamente! Hai detto bene!

Dovrebbe…ma posso assicurarti che nell’80% dei casi, non è così.

Online, come accennato precedentemente, esistono si, tanti professionisti preparati, ma ahimè, anche tanti improvvisati pronti a raccontarti qualsiasi favoletta, pur di accaparrarsi il lavoro.

A tal proposito potrei farti centinaia di esempi:

c’è il consulente che dopo aver letto un libro, pensa di essere già arrivato;

chi di avere la formula magica in grado di far raggiungere le 6 cifre sul conto;

chi pensa che basti creare un post sui social e metterlo in sponsorizzata per ottenere dei risultati;

chi, ancora, che il solo e unico modo per vendere è postare migliaia di contenuti.

E tu (imprenditore) che cosa fai, specialmente se sei agli inizi?

Ti affidi, sia perché nessuno è nato imparato e sia perché, se l’esperto di marketing che hai contattato ti dice di fare determinate azioni, ci sarà un motivo, no?

Risultato?

Che ti ritrovi ad investire il tuo tempo e il tuo denaro, in tutta una serie di azioni che, posso assicurarti, per il 99% dei casi, non ti porteranno alcun risultato.

Come fai ad esserne così sicuro?

Beh, principalmente per 2 motivi:

il primo è perché se fosse così semplice trovare nuovi clienti online e, di conseguenza, aumentare il numero delle proprie vendite, non esisterebbero figure professionali come la mia.

E secondo è perché già ci sono passato e ho vissuto in primis sulla mia pelle che, queste operazioni, prese singolarmente, non portano da nessuna parte.

Se un imprenditore, un coach o un titolare d’impresa, vuole iniziare seriamente a guadagnare, vendendo servizi grazie all’online, ha estremo bisogno di creare un vero e proprio ecosistema di marketing.

Punto! È questa la verità. Non esistono scorciatoie.

Le sponsorizzate e i contenuti prima elencati, infatti, sono solo dei tasselli che fanno parte di un puzzle molto più grande; ed è solo “incastrandoli” tutti e nella maniera più corretta, che ti porteranno ad un risultato.

Ed è opportuno che, chi decida di intraprendere questo percorso di digitalizzazione della propria attività, questo lo sappia; senza tanti giri di parole…anche perché chi ti contatta, non ha bisogno delle chiacchiere, ma di trovare il modo più funzionale per fatturare, nel più breve tempo possibile, grazie all’online.

A tal proposito ho anche scritto una guida, chiamata “vendere di più”, dove elenco tutto ciò di cui un imprenditore, un consulente o un titolare d’impresa, ha realmente bisogno per vendere in modo ricorrente, i propri servizi online, anche se parte da zero.

Chi è interessato, può acquistarla cliccando su questo link

E come si riconosce un consulente affidabile?

In primis dai risultati e poi da come si pone nei tuoi riguardi.

Un consulente marketing affidabile, ha le idee chiare su cosa è meglio per il proprio cliente, prende in considerazione varie strade e soprattutto non si limita a parlare, ma si “sporca” le mani. Nel senso che ha una conoscenza degli strumenti così avanzata, che è in grado di risolvere non solo teoricamente, ma anche praticamente, il problema del potenziale cliente.

E l’ecosistema di marketing di cui ha parlato prima, è uguale per tutti?

Possono esserci degli schemi e delle strutture replicabili, ma ogni attività ha le proprie peculiarità.

Io, per esempio, sono fortemente contrario al copia e incolla; non solo perché, in questo mare di competitor, differenziarsi è fondamentale, ma anche perché non è detto che ciò che funzioni per esempio, per un dentista, funzioni anche per un coach, o per un consulente o ancora, per un centro estetico.

Perché?

Perché cambia il contesto, il pubblico al quale ci rivolgi e soprattutto, il “come” ti rivolgi.

Il mercato non va mai inteso come un qualcosa di statico: cambia in continuazione.

Cambiamo noi, cambiano le abitudini dei potenziali clienti, e cambiano le richieste di quest’ultime.

È per questo che io personalmente, prediligo sempre e comunque un approccio conoscitivo consulenziale con l’azienda o il professionista che vuole aumentare il numero delle proprie vendite grazie all’online.

Perché, così facendo, non solo ho modo di entrare in contatto con lui, ma soprattutto ho la possibilità di analizzare più nello specifico la sua situazione, al fine di potergli presentare la soluzione più efficace.

A tal proposito, se qualcuno avesse bisogno di un consulto, può accedere ad una sessione individuale con me, cliccando su questo link

Vogliamo ricordare qualche link dove trovare ulteriori informazioni?

Certo, allora…

In primis il sito

Per acquistare la guida

Per entrare in contatto con me

Grazie!

Ma grazie a voi del vostro tempo e della possibilità che mi avete dato.

