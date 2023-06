V SPA Roma firmata BF WELLNESS: mood internazionale a Roma

Nella frenetica vita quotidiana, il desiderio di trovare un’oasi di relax e benessere diventa sempre più importante. Ecco perché V SPA ROMA si distingue come una delle migliori destinazioni per coloro che cercano una combinazione di lusso, attività fisica e sostenibilità. Questa SPA unica, situata nella meravigliosa città di Roma, offre un’esperienza di benessere completa, con possibilità di abbinare area gym e una piscina che garantisce acqua fresca anche durante l’estate.

L’acqua è un elemento fondamentale per il benessere e V SPA ROMA lo sa bene. In un’ottica di sostenibilità, la SPA ha implementato un sistema di riciclo dell’acqua, che viene controllata due volte al giorno per garantire i corretti valori di cloro e pH. Questa attenzione alla qualità dell’acqua assicura un’esperienza rilassante e sicura per tutti gli ospiti. Ma le preoccupazioni per l’ambiente non si fermano qui, V SPA ROMA utilizza esclusivamente prodotti biologici al cento per cento nell’acqua vaporizzata delle sue docce emozionali. Gli olIi essenziali di papaya e arancia sono utilizzati per creare un’esperienza sensoriale unica, mentre nell’ulteriore doccia emozionale viene utilizzato l’olio essenziale di lavanda biologico, noto per le sue proprietà rilassanti, nel bagno turco eucalipto sempre bio. Uno dei punti di forza di V SPA ROMA è la sua piscina unica, che offre un’esperienza eccezionale. Durante l’inverno, l’acqua viene riscaldata a una piacevole temperatura di 38 gradi Celsius, mentre durante l’estate, la piscina rimane fresca a una temperatura di 32-34 gradi Celsius. Questo permette agli ospiti di godere di un tuffo rigenerante in qualsiasi momento dell’anno.

V SPA ROMA: un’oasi rilassante nel cuore di Roma

La piscina di V SPA ROMA è progettata per offrire una completa esperienza di benessere. Dispone di otto cascate cervicali che vengono utilizzate da molte persone per alleviare tensioni e contratture muscolari nella parte superiore della colonna vertebrale. Inoltre, sono presenti tre poltrone e due lettini per consentire agli ospiti di rilassarsi completamente. Per chi desidera fare un po’ di esercizio, c’è anche la possibilità di nuotare controcorrente. La piscina offre inoltre getti verticali per massaggiare l’intera colonna vertebrale e specifici getti per le gambe, garantendo un completo benessere fisico. La SPA è aperta anche agli esterni, consentendo l’accesso giornaliero a un numero limitato di persone per evitare affollamenti e garantire un’atmosfera intima e tranquilla. Gli ingressi sono controllati per assicurare una piacevole esperienza a tutti gli ospiti. Inoltre, V SPA ROMA offre l’opportunità di abbinare l’accesso alla SPA a sessioni di yoga o allenamenti in palestra. Per coloro che cercano un’esperienza ancora più completa, la SPA, sempre su prenotazione offre servizi come massaggi e rituali viso e corpo, come ci illustra la SPA Manager Sabrina Andriaccio.



Per chi desidera portare a casa un po’ di questa esperienza di benessere, V SPA ROMA firmata e gestita da BF WELLNESS offre anche la possibilità di acquistare prodotti e servizi anche a distanza. Sono disponibili una varietà di rituali e massaggi per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. V SPA ROMA rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un luogo di benessere a Roma. Con la sua piscina unica, l’attenzione all’acqua di qualità, l’impegno per l’ecosostenibilità e la possibilità di abbinare l’accesso alla SPA a diverse attività, questa SPA si distingue come un’oasi di relax accessibile a tutti, tutti i giorni dell’anno.

