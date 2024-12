All’Aeroporto di Fiumicino arriva “Park & Charge” di Telepass: cos’è e come funziona

Telepass, leader della smart mobility e del telepedaggio in Italia e in Europa, ha introdotto Park & Charge, un servizio innovativo dedicato ai clienti che desiderano parcheggiare e ricaricare la propria auto elettrica o ibrida presso l’aeroporto di Roma Fiumicino. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Aeroporti di Roma (ADR), promette di rivoluzionare l’esperienza di mobilità sostenibile per i viaggiatori che transitano dal principale hub aeroportuale della Capitale.

“Park & Charge”, non servirà portare niente

Lanciato in occasione delle festività, Park & Charge offre un’area dedicata all’interno dell’edificio Multipiano B, di fronte ai terminal T1 e T3. Al primo piano della struttura, i clienti Telepass possono usufruire di 32 stalli riservati in un parcheggio elettrificato che conta complessivamente 74 postazioni. Questa soluzione consente non solo di lasciare l’auto in sosta in uno spazio esclusivo, ma anche di ricaricare automaticamente il veicolo grazie alle colonnine già dotate dei necessari accessori, eliminando la necessità di portare il proprio cavo di ricarica.

Secondo Aldo Agostinelli, Chief Consumer Sales & Marketing Officer di Telepass, “Park & Charge riflette l’impegno dell’azienda nel promuovere una mobilità sempre più sostenibile e fluida, offrendo ai clienti un servizio esclusivo e innovativo”. Questa visione è condivisa da Marilena Blasi, Chief Commercial Officer di Aeroporti di Roma, che sottolinea come il nuovo servizio rappresenti un ulteriore passo verso un’esperienza di viaggio più digitale e orientata alla sostenibilità. “L’aeroporto di Fiumicino si conferma una piattaforma di innovazione, pronta a esportare soluzioni di mobilità sostenibile in altri scali italiani”, ha aggiunto.

L’introduzione di Park & Charge è parte di un progetto più ampio di Telepass, che mira a creare veri e propri “Smart Hub”, aree multifunzionali dove i clienti possono accedere a una varietà di servizi tramite un sistema completamente automatizzato. Questa strategia rafforza l’impegno dell’azienda nel fornire soluzioni ideali per infrastrutture ad alto traffico, come aeroporti e stazioni intermodali, migliorando gli standard qualitativi e l’offerta per i viaggiatori.