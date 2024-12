Allerta Meteo Gialla nel Lazio: venti forti, nevicate e mareggiate

La Direzione Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 della Regione Lazio ha emesso un’Allerta Meteo Gialla valida a partire dalle prime ore di domani, venerdì 20 dicembre 2024, e per le successive 24-36 ore. Le previsioni indicano una serie di fenomeni atmosferici significativi che interesseranno l’intero territorio regionale, richiedendo la massima attenzione da parte dei cittadini e delle autorità locali.

Venti forti e mareggiate lungo le coste

Il bollettino della Protezione Civile segnala l’arrivo di venti forti di provenienza settentrionale, con raffiche che potranno raggiungere l’intensità di burrasca o addirittura di burrasca forte. Queste condizioni porteranno a mareggiate lungo le coste esposte, con il rischio di erosione costiera e possibili danni alle infrastrutture marittime. La popolazione costiera è invitata a evitare le aree prossime al litorale e a prestare attenzione agli aggiornamenti delle autorità locali.

Nevicate a partire dai 600-800 metri

Un’altra criticità segnalata nel comunicato è rappresentata dalle nevicate, che interesseranno le aree montuose della regione. Le previsioni indicano nevicate al di sopra dei 600-800 metri, con accumuli al suolo generalmente moderati. Le nevicate saranno più intense nelle prime 12-18 ore dell’allerta, richiedendo la massima prudenza nella circolazione stradale, soprattutto nei passi montani e nelle aree di alta quota. Gli automobilisti sono invitati a munirsi di catene da neve o pneumatici invernali e a limitare gli spostamenti non strettamente necessari.

Piogge sparse e fenomeni temporaleschi intensi

Il bollettino prevede inoltre piogge sparse, in particolare sui settori appenninici, con quantitativi cumulati che variano da deboli a moderati. Tali precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, attività elettrica frequente e forti raffiche di vento. La popolazione è invitata a prestare attenzione ai fenomeni di piena dei corsi d’acqua, agli allagamenti locali e alla possibile caduta di rami e alberi.

Raccomandazioni per la popolazione

Alla luce di queste condizioni meteo avverse, la Protezione Civile raccomanda alla popolazione di seguire alcune indicazioni fondamentali. Si consiglia di:

Evitare gli spostamenti non necessari, in particolare nelle zone montane e costiere;

Prestare attenzione ai bollettini meteo e alle comunicazioni delle autorità competenti;

Evitare di sostare in prossimità di alberi, impalcature e strutture esposte ai forti venti;

Tenere a portata di mano torce, batterie di emergenza e dispositivi per le comunicazioni alternative.

L’allerta meteo gialla è il secondo livello di allerta su una scala di tre, ma non per questo deve essere sottovalutata. Le condizioni descritte possono causare disagi e potenziali rischi per la sicurezza delle persone e dei beni materiali. La Regione Lazio e la Protezione Civile monitoreranno costantemente l’evolversi della situazione, fornendo aggiornamenti puntuali.

Si invitano tutti i cittadini a seguire i canali ufficiali di comunicazione della Protezione Civile e a rispettare le eventuali ordinanze delle autorità locali per garantire la sicurezza personale e collettiva. Restare informati e adottare comportamenti prudenti è fondamentale per affrontare in sicurezza questa ondata di maltempo.